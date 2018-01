Debeljakovih devet: Hoćemo li imati još djece, samo Bog zna

Nova Godina nam je donijela našu ljubav i srećicu, našu malu Korinu, 3170 grama tešku i 49 centimetara dugačku.

Foto: Privatni album

Pohvalio se u utorak fotografijom iz bolnice s tek rođenom kćerkicom na svojem Facebook profilu Tomislav Debeljak (43), vlasnik splitskog brodogradilišta Brodosplit. Obitelj Debeljak jedna je od rijetkih u Hrvatskoj s više od dvoje djece. Malo tko se uopće odluči i na treće, a malena Korina deveto je dijete razdraganih roditelja Tomislava i njegove supruge Danijele. Iako ne voli publicitet, posebno ne po pitanju obitelji, kako nam je rekao u kratkom razgovoru, ipak nam je istaknuo kako je Korininim rođenjem omjer snaga u njihovu domu prevagnuo na žensku stranu.

- Rodila nam se naša Korina, tako da sad imamo pet curica i četiri dječaka. Hoćemo li imati još djece, to samo Bog zna - rekao nam je kratko Debeljak.

Kako je svojedobno otkrio u jednom intervjuu, djecu obožava, ali mu je žao što zbog posla ne može s njima provoditi vremena koliko bi htio. Naime, dok njegova obitelj živi u Samoboru, on posljednje četiri godine, otkako je njegova tvrtka DIV kupila Brodosplit, živi u Splitu. Doma dođe vikendom, a upravo je za suprugu Danijelu često isticao kako je ona ta koja drži sva četiri zida obiteljskog doma i sama brine o kućanstvu i brojnoj dječici. Nemaju čak, znao je naglasiti ovaj poduzetnik, ni kućnu pomoćnicu, on nema osobnog vozača, a donedavo su svi živjeli u malom dvosobnom stanu. Zbog širenja obitelji ipak su sagradili kuću, ali supruga ipak sve sama stiže.

Foto: Privatni album

- Supruga Danijela je osoba kojoj se divim jer, zbog mojeg posla, sama vodi brigu o djeci. Ja radim i po dvadeset sati na dan, dođem petkom, vraćam se u Split nedjeljom, ali ona nadoknađuje moju odsutnost. Sretan sam čovjek s tako velikom obitelji - rekao je prije nekoliko godina Tomislav, dodajući kako bi svaki izostanak s posla u Brodosplitu mogao značiti izgubljene milijune kuna.

Foto: Privatni album

Otkako je preuzeo od države posrnuli Brodosplit, Debeljak je često bio u centru pozornosti zbog svađa sa sindikalistima koji su ukazivali na nezakonitosti u privatizaciji škvera. Slučaj je istraživao i DORH, kao i to da se Debeljak upisao na hipoteku ratnog broda u vlasništvu Brodosplita, a koji se gradi za HRM. A Općinsko državno odvjetništvo u Kninu podiglo je prije pet godina protiv njega optužnicu zbog sumnje da je oštetio državni proračun za 3,6 milijuna kuna. Teretilo ga se da od 2007. do do 2009. radnicima nije isplaćivao poreze i doprinose. On sve optužbe niječe.