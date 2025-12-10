Dekan bacio kuma 'pod vlak', odrekla ga se i žena. 'Keš' za pomoćnika ministrice nestao

'Naglasio je kako ga se ne može stavljati u "isti koš" s Boškom Pribičevićem u kojeg je imao neograničeno povjerenje kao dugogodišnjeg kolegu i mentora'. Ovo je rečenica iz optužnice za aferu Geodezija, a odnosi se na iskaz prvooptuženog Almina Đape, bivšeg dekana Geodetskog fakulteta.

On, Pribičević, bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i još 26 ljudi je optuženo za malverzacije kojim su oštetili državu i EU za ukupno 2,8 milijuna eura. Od 29 optuženih, 11 ih je priznalo.

Uz to što sve negira, prigodno je i 'bacio pod vlak' kuma, kolegu i prikrivenog suvlasnika tvrtke Geofocus preko koje su novcem Geodetskog fakulteta sagradili vilu, vikendicu, kupovali automobile i plaćali privatne troškove. Naime, obojica su optužena i za varanje s dnevnicama i putnim troškovima. Đapo je na te optužbe rekao da je neke njegove putne naloge ispunjavao upravo Pribičević jer je on kao dekan imao puno posla. Đapo se nije zaustavio na tome, pokušavajući se opravdati europskim istražiteljima, rekao je kako je čuo da se Pribičevića tereti za malverzacije s novcem i izgradnju vile u Selinama, ali ga nije pitao je li to istina jer se bojao odgovora. Međutim, prema jednom od putnih naloga Đapo je bio na terenu, a lokacija telefona, kartice i fotografije pokazuju da je bio na fešti u Karlovcu i da je platio karticom u McDriveu u Zagrebu. Drugom prilikom je bio s Trupkovićem i Pribičevićem u lokalu na Savskoj cesti, umjesto na putu.

'Utopila' ga i supruga

Pribičević je bio lojalniji od Đape. Prvo je šutio, a onda je tijekom istrage sve negirao u podužem izlaganju. Na pitanja nije htio odgovoriti, ali je govorio o putnim nalozima. Greške i nelogičnosti je pravdao time da su često morali prelijevati i kemijati sredstva na projektima jer ih nije bilo dovoljno. To da su putovali većinom vikendima je objasnio time da je njemu i Đapi primarna nastava i nisu htjeli da studenti trpe zbog njihovih obaveza na terenu pa nisu putovali preko tjedna kad su predavanja i konzultacije. Svi ovi putni nalazi su među gotovo 7.800 dokaza koje su europski istražitelji prikupili.

Postoje i poruke koje Pribičević šalje supruzi poput 'Ljubavi zapeo sam u Ministarstvu kulture' i 'Mi se malo zapili', koja je poslana oko 14 sati iz Zagreba, kad je po putnom nalogu bio izvan grada. Tu su i svjedočenja devetero suradnika na istraživanjima koji svi govore istu stvar: Đapo i Pribičević su rješavali putne naloge koje bi oni samo potpisivali, dio novca bi zadržali za sebe, a većinu vraćali profesorima. Iako je i to nezakonito, nisu na popisu optuženih.

Svih devet tvrdi isto: profesori su nam rekli da je to jedini način da budemo plaćeni. Jedna od suradnica je potpisala čak 28 putnih naloga. Novac su vraćali preko nevjenčanog supruga Pribičevićeve kćeri, također zaposleniku fakulteta, koji ga je predavao Đapi i Pribičeviću, ukupno oko 52 tisuće eura. I Pribičevićev zet je optužen, ali za razliku od Đape i Pribičevićeve nevjenčane supruge Vesne Šekete, nije svog svekra optužio za sve. Šeketa je optužena da je iz nehaja pomogla Pribičeviću u malverzacijama i da je prihvatila novac nabavljen kriminalnim putem. Ona je na papiru direktorica tvrtke Orka, a stvarni vlasnik je Pribičević. Knjigovotkinja koja vodi knjige te tvrtke rekla je istražiteljima kako je Pribičević još 2015. došao s Đapom kod nje i rekao joj da će otvoriti tu tvrtku u kojoj će mu žena biti direktorica, a on će svojim vezama osigurati unosne poslove. Čak je mailom javljao kad 'Molim plaću za sutra' kad bi trebalo Šeketi isplatiti oko tisuću eura plaće. Uz to, sudjelovala je u uređenju vile s apartmanima u Selinama. Pribičević je istražiteljima rekao da je u slobodno vrijeme preko te tvrtke obavljao različite konzultantske usluge, a da Šeketa ne zna apsolutno ništa o poslovanju tvrtke iz koje je dobivala plaću.

Nedugo nakon uhićenja, Pribičević je Šeketi darovao vilu u Selinama, u nadi da mu je tako neće oduzeti. Pronašli su i poruke u kojima raspravljaju o mramornoj ogradi i drugim stvarima oko uređenja. Na kraju je Šeketa rekla istražiteljima da ju je Pribičević iskoristio za svoje malverzacije.

Seline: Vikendica Boška Pribičevića | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Htjeli sakriti rentanje jahte od fakulteta

Bivši pročelnik za financije Geodetskog fakulteta, koji nije sudjelovao u kriminalu, istražiteljima je rekao kako je primijetio da Đapo i Pribičević unaprijed biraju koje tvrtke će dobiti na natječajima. Ako slučajno tvrtka koju su odabrali ne bi dobila, poništili bi natječaj. I sam ih je upozoravao da je to protuzakonito, ali nisu reagirali.

Dapače, kad bi se pobunio, Đapo bi organizirao izvanredni sastanak fakultetskog vijeća na kojem prodekan nije mogao biti ili uopće nije pozvan, pa bi izmjene natječaja, povećanje cijene ili naknadno upisivanje podataka potpisao neki drugi prodekan. Primijetio je i da se na neke natječaje javlja samo jedna tvrtka koja uvijek i dobije. Riječ je o tvrtki Proaxis čiji je direktor Hotimir Brkić isto optužen. Među stvarima koje su retroaktivno izmijenjene je i odluka o iznajmljivanju jahte Mirakul 30. Bivši prodekan se usprotivio i rekao kolegama da glasanje ide njima na dušu. Iz prve nije prošlo, ali je na idućoj izvanrednoj sjednici.

Naime, Geodetski fakultet je kupio jahtu od Grginich jahte za oko pola milijuna kuna. Sam Grginić je istražiteljima rekao da su Đapo i Pribičević bili jako zainteresirani upravo za tu jahtu, koja se reklamira kao odlična luksuzna obiteljska brodica. Fakultet ju je kupio pod krinkom da im treba za istraživanja podmorja. Onda su s istom tvrtkom sklopili ugovor za preinake brodice, koje nikad nisu napravljene, već je tim novcem plaćen dio uređenja Pribičevićeve vile u Selinama. Na kraju je fakultet sklopio ugovor s Grginich jahtama da ju mogu iznajmljivati turistima, a time su zaradili oko 29 tisuća eura. Tek kad je Telegram o tome pisao, Grginić je fakultetu prebacio dio novca od zarade. Pribičević i Đapo su lažirali i dokumentaciju oko korištenja jahte u sklopu projekta za kojeg je kupljena, ali ih zapisi iz marine kao i njihovi mailovi demantiraju. Demantiraju ih i izjave ljudi koje su lažno naveli kao da su s njima bili na jahti. Skupa su složili i odgovor SAFU-u, agenciji koja ih je tražila objašnjenje nepravilnosti koje je Telegram objavio. I brodicu su registrirali pod imenom Orka, a da sakriju tragove, prelijepili su i registraciju.

Otvoreno govorili o namještanjima

Đapo i Pribičević su četiri natječaja na Geodeziji, prema iskazima svjedoka, namještali toliko besramno da su jednoj zaposlenici rekli da idu na sastanak s vlasnikom firme koja će dobiti posao i od nje tražili da zapamti što više detalja i uvjeta koji su se trebali uvrstiti kroz javnu nabavu, a na kraju joj je vlasnik tog društva dao i papir s podacima. Đapo je često sam ubacivao uvjete natječaja da odgovaraju tvrtkama koje su izabrali, a nekad je to naređivao drugima bez objašnjenja. U sklopu projekta LIDAR plaćen je stručni nadzor snimanja, i to 15 tisuća kuna, a da ga nitko nije radio.

Foto: Goran Stanzl/Dino Stanin/PIXSELL

Gradili kuće ukradenim novcem

Tvrtke koje su dobivale poslove, kao i jedna odvjetnica, su plaćali račune za izgradnju Đapine vikendice u Pisarovini i Pribičevićeve vile u Selinama direktno obrtima koji su izvodili radove. Da se sve plaća preko poslova s fakultetom potvrđuju i poruke između bračnog para Đapo, ali i Domagoja Katalina, vlasnika tvrtke Popularna arhitektura. Ta tvrtka je u lipnju 2020. dobila posao s Geodetskim fakultetom, a dva dana kasnije Đapo Katalini šalje fotografije zemljišta gdje će graditi vikendicu i traži vizualizaciju smještaja kuće. Dva tjedna nakon Katalina mu to šalje mailom, a potom i na WhatsApp šalje da će suradnici na projektu koštati 16 tisuća kuna. Đapo mu odgovara da je mislio da će suradnici koštati maksimalno 14 tisuća kuna i pita ga koliko će sve skupa koštati.

- Pa 16k je sve skupa, a moj će dio će biti probono kak se kaže:) - piše Katalina na što Đapo odgovara 'Ok, to ćemo preko faxa.'

Đapo prosljeđuje supruzi Sanji mail s vizualizacijom, cijenom i informacijom da će statičara čekati dva tjedna, na što mu ona uzvraća: 'Dva tjedna?? Što nismo računali sve zajedno da će projekt koštati 12tis, pa koliko će to na kraju biti...mogli smo stvarno i pravu kuću raditi...'. Đapo joj odgovara: 'Ne, projekt je inače 16k, a i više. Ovo je dobro, a sve ide preko projekta, a ne iz džepa direktno '.

Pisarovina: Novoizgrađena vikendica bivšeg dekana Geodetskog fakulteta Almina Đape | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Đapo i Pribičević su stvarni suvlasnici tvrtke Geofocus barem od 2011., piše u optužnici, a u njihovim mailovima s direktorom Krunoslavom Bocom vidi se kako su preko tvrtke uzimali automobile, ali i kako su im plaćani građevinski radovi. U jednom mailu se vidi kako tvrtka Pribičeviću plaća i kućanske aparate koje je zatražila njegova kćer. Riječ je o ugradbenoj kuhinjskoj ploči od 2.600 kuna i sudoperu od 2.200 kuna. Jedan od svjedoka istražiteljima je rekao da je 'javna tajna bila da je GEOFOCUS d.o.o. društvo čije poslovanje zapravo vode Almin Đapo i Boško Pribičević.'

Uz to, sam Pribičević je jednom poslovnom partneru rekao 'da ima privatnu firmu u kojoj je Kruno direktor i da oni rade dosta velike poslove, na Pelješkom mostu, za INA-u, za rafineriju u Rijeci…'.

Od 2014. u tvrtki je zaposlen i Boškov brat Arsen Pribičević, a dio djelatnika tvrtke i fakulteta (koji su prije radili u toj tvrtki) istražiteljima je rekao da je Bocu smetalo što mora plaćati Arsena koji ne radi ništa i ne može ga se riješiti. Tu je i tvrtka Cognition, čijim je vlasnicima Pribičević vjenčani kum. Obiteljska mreža upletena je u sve pore ove kriminalne operacije.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL, Josip Regovic/PIXSELL

Gdje je 39 tisuća eura?

Bivši pomoćnik ministrice Davor Trupković Đapu i Pribičevića zna dugi niz godina, a znao je i da su oni stvarni vlasnici tvrtke Geofocus jer je bio na proslavi 10 godina rada te tvrtke. Istražitelji su pronašli i poruku njegove sestre Jasmine Trupković koja ga obavještava kako ga dvojac hvali i šalje mu fotografiju na kojoj je s njima. Tu je i Đapin plan za razvijanje Instituta kojim bi još bolje muzli novac iz ministarstva. Do sad se znalo samo da je Đapo napisao plan razvoja tvrtke Geofocus, a istražitelji su pronašli i da je Đapo taj plan razvoja poslao samom Trupkoviću. Kad smo o tome pisali 2023., Trupković je tvrdio da ne zna ništa o tome. U planu se navodi i uspostavljanje interdisciplinarnog doktorskog studija između Geodezije i Arhitekture. Tu su i fotografija sa zajedničkog izleta na Kamačnik i bilješke o nadolazećim sastancima poput 'Geofokus Kruno podsjetnik' pronađene u Trupkovićevom telefonu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/Patrik Mackek/PIXSELL

On je od dvojca, prema optužnici, primio samo Apple pametni sat, a prvotna teza da je primio i 39 tisuća eura mita je iz optužnice 'ispala'. Gdje je taj novac, kao i tko je dobio druga dva pametna Apple sata, jedan plavi, drugi sivi i slušalice, nije poznato. Trupkovića je ministrica Obuljen Koržinek stavila na poziciju glavnog konzervatora. Odobravao je isplate Geodetskom fakultetu za 3D snimanje zgrada stradalih u potresu iako je znao da su neke zgrade snimljene više puta, a neke nisu uopće. Taman je potpisao odobrenje da se Geodetskom fakultetu isplati 3,2 milijuna eura za 3D snimanje zgrada, znajući da fakultet to ne može napraviti nego će napraviti tvrtka Almina Đape i Boška Pribičevića. No novac nije isplaćen jer su djelatnici ministarstva uočili nepravilnosti.