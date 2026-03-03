Dekanić i ekipa iznijeli obrane! Voditelj smjene urlao je na mene: 'Nemojte se zaje**vati!'

Na Županijskom sudu u Osijeku u utorak je nastavljeno suđenje Damiru Dekaniću, bivšem HDZ-ovom županu i ostalim optuženicima koje se tereti da su mu pomogli u zataškavanju izazvane prometne nesreće iz 2022. godine. Rasprava je započela priopćenjem kako je povodom postavljenog zahtjeva za izuzećem sutkinje Sanje Voller Jakšić sud donio rješenje da se odbija zahtjev branitelja o izuzeću predsjednice sudskog vijeća.

Naime, u ponedjeljak su branitelji optuženih sudu predali zahtjev za izuzeće sutkinje smatrajući da je tijekom postupka izmjenila zapisnik i počinila kazneno djelo krivotvorenja, s čime se nije složio tužitelj USKOK-a. Zatražili su također i izuzeće predsjednika suda.

- Povodom podnesenog zahtjeva Damira Dekanića odbacuje se zahtjev za izuzećem predsjednika Županijskog suda u Osijeku. Žalba protiv ove odluke nije dozvoljena. U zahtjevu se moralo navesti konkretno zašto se podnosi zahtjev za izuzećem. Zahtjev odvjetnika ne ispunjava okolnosti navedene u zakonu niti je pojašnjeno zašto je zatraženo izuzeće - pojasnila je sutkinja Voller Jakšić i istaknula kako se suđenje dalje nastavlja.

Prvooptuženog Damira Dekanića potom su pozvali da iznese svoju obranu.

- Ostajem kod svega što sam iznio u istrazi pred USKOK-om. Ne bih odgovarao na dodatna pitanja. Ali dodajem da nikada nisam zlouporabio svoj položaj i ovlasti, niti sam na bilo koji način trgovao svojim utjecajem. Žao mi je zbog cjelokupne situacije. Molim sud da reproducira snimku mog ispitivanja i iznošenja obrane koju sam tada dao - rekao je Dekanić.

Na snimci iz istrage Dekanić je rekao kako je toga dana bio u kafiću i konzumirao alkohol.

- Na izlasku iz kafića sreo sam svog rođaka. Morao sam ići na vikendicu po plinsku bocu i, kako sam ja bio pod utjecajem alkohola, tražio sam ga da me on odveze, dao mu službeni auto županije. Išli smo prema Cerni i na ulasku u selo izletjela nam je lisica. Nisam vidio što se točno dogodilo. Sletjeli smo s ceste, udarili žardinjeru. Izašla je vlasnica kuće nakon toga i pitao sam je da li se možemo dogovoriti oko izvješća o nezgodi. U međuvremenu je došla policija. Rekli su da se ne možemo dogovoriti oko izvješća. Alkotestirani smo i rođak i ja, uzete su naše izjave i izjave od svjedoka. Uslijedila je potom medijska pompa i navala na mene. Ne poznajem ikoga od ljudi koji su sudjelovali u očevidu. Po pitanju osiguranja nisam ničime potaknuo plaćanje osiguranja. Osiguranje je redovnim putem isplatilo novac standardnom procedurom. Novac se nalazio na računu i nije utrošen. Poslije sam izrazio žaljenje zbog svega što se dogodilo i stoga što sam službeno vozilo dao na upravljanje drugome - rekao je tada Dekanić.

Istražitelj USKOK-a mu je rekao da ima puno pitanja za njega no, Dekanić je rekao da je odlučio reći samo to što je izjavio.

- Prevrtio sam film milijun puta u glavi. Od jedne prometne nesreće napravio se događaj broj jedan u državi. Što god da kažem može se krivo shvatiti. Siluju me mediji, siluju moju obitelj - rekao je tada Dekanić i nije želio dalje odgovarati na pitanja.

Na isti način svoju je obranu odlučila dati i drugooptužena Nikolina Meseljević, vlasnica kuće u koju se zabio Dekanićev službeni automobil. Meseljević je izjavila kako je u trenutku nesreće spavala, u sobi s mamom, u maminoj kući koja je u dvorištu. Izašla je na ulicu desetak minuta nakon što je čula zvuk nalik grmljavini.

- Vani su bili Krešo i Dekanić. Krešo mi je rekao da je on vozio auto, iako nisam pitala ni čiji je auto ni tko je vozio. Nisam ništa ni vidjela u mraku. Nisam se s Dekanićem ništa dogovarala; nisam ga znala tada. Veoma brzo je došla patrola policije. Oni su policiji rekli da smo mi pristali dogovoriti se oko europskog izvješća, na što sam i pristala jer Krešu poznajem. No, policija je malo kasnije rekla da nema dogovora i da se mora napraviti očevid. Dali smo svi izjave - rekla je Meseljević USKOK-u dodavši kako je Krešimir, nakon nesreće, s njenog mobitela nekoga zvao.

Rekla je kako joj je osiguranje kasnije isplatilo štetu nastalu u nesreći, kao i da joj nitko nije dao nikakav novac prije toga. Meseljević je više puta ponovila kako na mjestu nesreće nije vidjela Anicu Rajković, svoju susjedu, a koja je tijekom suđenja rekla kako je službeni županijski auto vozio Dekanić, a Bičanić je došao kasnije. Isto to je potvrdila i još jedna svjedokinja, Marija Đaković koja je čak izjavila da je bila u kući s optuženom Meseljević kada se nesreća dogodila.

- Ne mogu reći nešto što nisam vidjela. Ako su oni mene slagali, onda neka za to odgovaraju. Govorim ono što su oni meni rekli - govorila je plačući Meseljević u istrazi, a sudu je također rekla da ne želi odgovarati na dodatna pitanja.

Obranu je potom dao i trećeoptuženi Krešimir Bičanić, Dekanićev rođak, koji je također ostao pri iskazu danom u USKOK-u i rekao da ne želi odgovarati ni na čija pitanja.

- Te večeri sam ranije bio u gradu sa svojim kumom. Vozio sam ga kući. Prolazio sam kraj caffe bara u Andrijaševcima i vidio da je pun. Došao sam kući, ostavio sam doma mobitel i biciklom sam otišao u kafić u Andrijaševce. Na ulazu sam sreo bratića Dekanića. Zamolio me da ga odvezem do njegove vikendice po plinsku bocu jer se on napio i ne može voziti. Rekao sam mu da ne bih vozio njegov službeni auto jer je automatik. On mi je pokazao kako se auto vozi i krenuli smo prema Cerni. Na ulasku u selo iz kanala je istrčala lisica pred auto. Pokušao sam zakočiti, trznuo naglo lijevo, sletio s ceste, udario neku žardinjeru, iskočili su zračni jastuci. Automatski sam upr'o nogama, izgleda još jače stisnuo gas i udario u auto sa strane i koji se odbio i udario u ogradu. Dekanić se derao na mene, što sam to napravio. Bio sam u šoku. Odvezli smo se i izašli iz auta. U jednom trenutku je izašla Meseljević koju znam iz firme. Zamolio sam ju da mi da mobitel da nazovem ženu. Ušao sam s Nikolinom u dvorište, donijela je svoj mobitel i pozvao sam ženu da dođe do nas autom. Damir je ušao na vozačevo sjedalo, klečio je i tražio svoj mobitel unutra. Nije našao svoj mobitel pa je s Nikolininog zvao svoju suprugu. U međuvremenu je došla moja supruga, a nedugo i policija. Pitali su nas što se dogodilo i hoćemo se dogovoriti oko euroizvješća, a Nikolina je rekla da hoćemo. Patrola je potom otišla, ali se ubrzo vraća i kažu nam da ipak moraju raditi očevid jer se radi o službenom vozilu. Alkotestirali su nas. Dekanić je tada zvao neke policajce koje poznaje da provjeri mora li to ići tako. Čekali smo očevidnu ekipu i nakon očevida smo otišli kući - ispričao je u istrazi Bičanić.

Jedini je svoju obranu pred sudom iznio policajac Tomislav Farkaš.

- Radio sam tada noćnu smjenu kao pomoćnik šefa smjene u PGP Županja. Prije 1 u noći nazvao me call centar Škoda vozila Zagreb i rekli da imaju autocall poziv iz Škode koja se nalazi u Cerni. Nisu znali što se dogodilo. Mobitelom sam nazvao policajku u ophodnji Mariju Serezliju koja mi se nakon kraćeg vremena javila i rekla da je našla nesreću, da nema ozlijeđenih nego materijalna šteta i da su se stranke dogovorile. Nakon dužeg vremena nazvao me šef prometne PP Vinkovci Pero Žulj i rekao mi 'imaš prometnu na ulazu u Cernu, pijani župan je sletio s ceste i napravio dar-mar'. Rekao sam mu da unese dojavu u sustav i proslijedi mi jer to više nije bila nebitna prometna. On je rekao da neće, da je unesem sam. Rekao sam mu da ću o tome izvjestiti voditelja smjene OKC-a PU Vukovarske Tomislava Liščića, što sam i učinio. Liščić je tražio da mu javim koliko su alkohola imali sudionici nesreće. Ponovo sam zvao policajku u ophodnji i rekao joj da se vrati u Cernu, osigura mjesto prometne, da joj šaljem dreger za testiranje sudionika i očevidnu ekipu. Potom unosim dojavu o nesreći u sustav. Serezlija mi je javila da je vozač Škode Bičanić imao 0 alkohola, a suvozač Dekanić nešto preko 1 promila. To sam javio Liščiću, ali on se počeo derati na mene 'što, zar nije Deks vozio, otkud taj Bičanić, tko je taj, nemojte se zaj...'. Rekao sam mu da samo prenosim što je meni javljeno. Do ujutro se više nisam čuo s njime - ispričao je Farkaš dodajući kako nije imao nikakvog utjecaja na ono što se događalo na mjestu događaja. Istaknuo je kako na njega nitko nije utjecao niti je imao mogućnosti da on na nekoga utječe, te da osim policajca Mije Pranjkića, koji je radio očevid, nije poznavao nikoga od optuženika.

- Imam dijete u policiji, radim u policiji bez ikakve mrlje 30 godina. Za koga bih ja učinio to za što me se tereti, za što, za kakav novac, pa ja sam jednom nogom u mirovini. Moj život je uništen, i mene i moju obitelj razvlače po medijima, a čist sam kao kap vode na dlanu - govorio je svjedok kroz suze, vidno uzrujan. Dodao je kako smatra da je u ovom kaznenom postupku jer je ispao 'bijela ovca' te da ga Dekanić nikada nije kontaktirao.

- Nije me kontaktirao ni itko u ime Damira Dekanića. Pola sata nakon nesreće cijela PU, čak i policajci u civilu, znali su tko je imao prometnu, a ja sam zadnji saznao. Imao sam povjerenja u policajku Serezliju jer je dobro znala svoj posao i nisam imao razloga preispitivati njeno postupanje na terenu - rekao je još Farkaš.

Tužitelj USKOK-a istaknuo je kako je svjedočenje Farkaša drugačije u odnosu na ono što je rekao u istrazi pa je tražio da se pusti snimak sa saslušanja. No, svjedok je ostao kod svega što je rekao pred sudom.

Saslušan je potom šestooptuženi Mijo Pranjkić, policajac koji je vodio očevid.

- Toga dana radio sam tri očevida. Samnom su bili policajci Ivica Škarica i Mato Lerotić. Škaricu je nazvao Farkaš i rekao nam za prometnu u Cerni. Tijekom puta prema Cerni nisam s nikime razgovarao telefonom. Dolaskom u Cernu, dva sata nakon nesreće, zatekli smo dva policijska vozila. Prišla nam je policajka Marija Serezlija i predala Lerotiću zapisnik o alkotestiranju. Rekla mu je i tko su sudionici, da nema ozlijeđenih i da nema svjedoka. Tri osobe su bile kod mjesta nesreće. Prišao mi je Bičanić i rekao da je on vozio, da je Dekanić suvozač, a da je tu i oštećena. Nije se činilo ništa sporno i započeli smo očevid. Vidio sam u autu otvorena dva zračna jastuka. Na licu mjesta mi se nitko nije javio kao svjedok, a ni Serezlija mi nije rekla da postoje svjedoci. Bičaniću sam ispisao i uručio obavijest o počinjenom prekršaju jer ništa nije upućivalo na to da on nije vozio. Zapisnik o očevidu sačinio sam u postaji, nakon obavljenog posla - ispričao je Pranjkić i istaknuo kako 25 godina radi u prometnoj policiji te da su se sudionici do njegovog dolaska mogli dogovoriti o svemu kako god su htjeli.