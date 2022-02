Strani studenti, istraživači i radnici, hrvatski iseljenici i potomci naših iseljenika poželjne su skupine useljenika na koje će se ciljati novom migracijskom politikom koja je u izradi i u nadležnosti MUP-a, piše u utorak Večernji list.

Nakon upita Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade što se radi po pitanju izrade migracijske politike koju imaju uređene zemlje EU, dok se kod nas problem nestašice radnika rješava uvozom radnika, praktički prepuštenom poslodavcima koji ih uvoze otkud stignu, iz Državnog ureda za demografiju Večernjem listu je odgovoreno da je prijedlog migracijske politike RH i izrada cjelovitog dokumenta u ingerenciji MUP-a. A Središnji državni ured za demografiju u tome će sudjelovati dostavom mišljenja i stručnim doprinosima.

"S obzirom na aktualne demografske trendove u Hrvatskoj, useljavanje je nužno kako bi se ukupni broj stanovnika i radno aktivnih osoba održao na odgovarajućoj razini za održavanje gospodarstva i bitnih funkcija države. Imigracijska politika Hrvatske obuhvatit će mjere kojima će se poticati ostanak građana Hrvatske i doseljavanje novih stanovnika, u skladu sa zahtjevima tržišta rada te olakšavati uključivanje useljenika i povratnika (osobito iseljenika iz Hrvatske i njihovih potomaka svih naraštaja) u svakodnevni život, uz čuvanje ljudskih prava, sigurnosti i dobrobiti svih koji žive u Hrvatskoj.

U nacrtu dokumenta izložit će se pregled mjera prilagođenih profilu i potrebama nekoliko ciljanih skupina željenih useljenika koje obuhvaćaju strane studente, istraživače, osobe koje doseljavaju u svrhu rada, hrvatske iseljenike i njihove potomke", odgovorili su dnevniku iz MUP-a.

Nakon usklađivanja između ustrojstvenih jedinica MUP-a te drugih nadležnih resora, dokument će biti upućen u daljnju proceduru.

Istovremeno, stručnjaci to drže besmislenim. "Da migracijsku politiku, koja treba uključiti niz aspekata vezanih uz tržište rada, prava useljenika i poticanje povratka iseljenika, radi MUP i da za to ima kapacitete, to je meni nevjerojatno", kazao je Demograf Dražen Živić koji ne dvoji da Hrvatska treba migracijsku politiku i da ciljne skupine useljenika trebaju biti dio nje.

Akademik Anđelko Akrap ističe da se migracijska politika mora temeljiti na minimalno srednjoročnoj strategiji gospodarskog razvoja u koju treba biti uklopljena bilanca radne snage jer moramo znati koliki priljev radnika na tržište rada možemo očekivati, piše novinarka Večernjeg lista Dijana Jurasić.