Demokrati će nominirati Joea Bidena na virtualnoj konvenciji

Joe Biden idući će tjedan službeno biti nominiran kao demokratski predsjednički protukandidat Donaldu Trumpu na neuobičajenoj virtualnoj nacionalnoj demokratskoj konvenciji bez presedana

<p>Ove godine izostaje uobičajeno ozračje tradicionalnih republikanskih i demokratskih konvencija - velikih političkih okupljanja koje svake četiri godine obilježe službeni početak kampanje, privlačeći tisuće egzaltiranih članova obiju stranaka.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Prvi put u povijesti, demokrati su početkom kolovoza najavili da zbog "pogoršanja situacije s pandemijom koronavirusa“ nijedan govornik neće moći osobno održati govor na konvenciji od 17. do 20. kolovoza u Milwaukeeju, u Wisconsinu, jednoj od saveznih država koje su ključne za pobjedu na predsjedničkim izborima.</p><p>Velik je to udarac za ovaj grad na jezeru Michigan, koji se mjesecima pripremao za ostvarenje zadaće domaćina događaja, a sada mu je ostala samo tehnička organizacija skupa. U petak navečer pločnici oko kongresnog centra bili su gotovo u potpunosti prazni.</p><p>- Mislio sam da će održavanje konvencije biti dobro za grad, jer bi mu moglo donijeti puno novca. Ovo je jednostavno jedna loša godina - uzdahnuo je 40-godišnji Dan, noseći preko usta i nosa zaštitnu masku.</p><p>Bez obzira na to održavaju li se na virtualan ili tradicionalan način, konvencije će ove godine bez sumnje ubrzati tempo održavanja kampanje.</p><p>Zadnjeg dana konvencije, u četvrtak, "Joe Biden će govoriti o svojoj viziji ujedinjenja Amerike i nastojanja da nas izvuče iz stalnog kaosa i krize", najavili su demokrati.</p><p>Biden, politički veteran, Obamin potpredsjednik i senator dulje od 35 godina, prihvatit će demokratsku predsjedničku nominaciju virtualno, iz svojeg doma u Wilmingtonu u državi Delaware, odakle će održati i govor. U srijedu će govor na isti način održati i novoimenovana kandidatkinja za potpredsjednicu, Kamala Harris. I ona će govoriti iz Bidenova doma. </p><p>Senatorica i bivša državna tužiteljica Kalifornije, kći imigranata s Jamajke i iz Indije, prva je crna kandidatkinja južnoazijskog porijekla koju su za svoju kandidatkinju izabrali demokrati.</p><p>Bivši američki predsjednik Barack Obama i njegova supruga Michelle, iznimno popularni među demokratskim biračima, uz Bidena će održati udarne govore.</p><p>Bivša prva dama govorit će u ponedjeljak navečer, prvoga dana konvencije koji će obilježiti prvi online sastanci raznih grupa demokratskih birača, a započet će u podne po mjesnom vremenu. Njezin suprug na rasporedu je u srijedu. Značajniji govori bit će održani u večernjim satima. Udarni govor u utorak navečer održat će Bidenova supruga Jill (69), bivša učiteljica koja je bila vrlo aktivna tijekom cijele kampanje. </p><p>Nastojeći izbjeći duboke podjele koje su potresale stranku 2016. godine, a radilo se o nesuglasicama između pristaša Hillary Clinton i Bernieja Sandersa, Biden se ovaj put pobrinuo da na konvenciju pozove i članove progresivnog krila kako bi zajedničkim snagama surađivali na stranačkom programu. Najveći Bidenov suparnik za demokratsku nominaciju, neovisni senator Bernie Sanders govorit će u ponedjeljak navečer, a mlada zvijezda američkog Kongresa, Alexandria Ocasio-Cortez, dobit će priliku za jednominutno obraćanje okupljenima u utorak.</p><p>Premda pripada umjerenom krilu, Joe Biden će se, po riječima Baracka Obame, biračima predstaviti "najnaprednijim programom" u povijesti američkih predsjedničkih izbora.</p><p>Na popisu govornika su i bivši američki predsjednik Bill Clinton koji će govoriti u utorak i njegova supruga, bivša američka državna tajnica Hillary Clinton koja će se demokratima obratiti u srijedu. Među govornicima je i bivši republikanski guverner države Ohio, John Kasich​, koji je postao oštar kritičar predsjednika Trumpa.</p><h2>Trump uznemiren? </h2><p>Demokrati nisu nasumično odabrali Wisconsin. Naime, Donald Trump je godine 201</p><p>6. iznenadio tijesnom pobjedom upravo u ovoj saveznoj državi, što je utrlo put njegovoj pobjedi u ostalim državama srednjega zapada i u konačnici presudilo njegovu ulasku u Bijelu kuću.</p><p>Mnogi demokrati iz Wisconsina tada su izrazili žaljenje što Hillary Clinton nije upravo ondje održala kampanju nakon konvencije. Ovaj će put demokrati pokušati mobilizirati crnačke birače iz Milwaukeeja koji su mnogo manje glasali za Hillary Clinton nego četiri godine prije za Baracka Obamu, a istodobno će pokušati animirati i poljoprivrednike, kao i stanovništvo prigradskih područja.</p><p>Donald Trump je najavu demokrata o virtualnoj konvenciji iskoristio kako bi kazao da oni "ponovno ignoriraju prekrasne ljude koji žive u Wisconsinu“. Očigledno ignorirajući pandemiju, republikanski predsjednik je najavio da će u ponedjeljak osobno držati govor u Oshkoshu, gradu sjeverno od Milwaukeeja.</p><p> </p><p>A o čemu će ondje govoriti? O "neuspjesima Joea Bidena na području zaposlenja i ekonomije".</p><p>No ni od Trumpa se ne očekuje sudjelovanje na republikanskoj konvenciji koja bi se trebala održati od 24. do 27. kolovoza. Aktualni predsjednik SAD-a ipak kani održati govor kojim će formalizirati svoju kandidaturu na mjestu koje će biti određeno naknadno, najvjerojatnije iz Bijele kuće, iako to mnogi smatraju neetičnim. </p>