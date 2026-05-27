Obavijesti

News

Komentari 0
TESTIRA NOVI SUSTAV

DEMONSTRACIJA SILE Kim Jong Un ponovno lansirao projektile

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
DEMONSTRACIJA SILE Kim Jong Un ponovno lansirao projektile
1
Foto: KCNA

Sjeverna Koreja je pod nadzorom Kim Jong Una testirala novi raketni sustav i više krstarećih projektila. Južna Koreja potvrdila je lansiranja, a riječ je o osmom testu ove godine.

Sjeverna Koreja testirala je novorazvijeni, višenamjenski lagani sustav za lansiranje projektila i više taktičkih krstarećih projektila pod nadzorom vladara Kim Jong Una, izvijestili su državni mediji u srijedu. Testovi su provedeni u utorak, objavila je državna novinska agencija KCNA. Južnokorejska vojska priopćila je u utorak da je Pjongjang ispalio nekoliko balističkih raketa kratkog dometa, manjeg od 300 kilometara, i topničkih raketa s područja oko grada Čondžua na sjeverozapadu zemlje. Lansiranja u utorak bila su "dio plana modernizacije topničkih i raketnih oružanih snaga radi postizanja petogodišnjeg cilja razvoja nacionalne obrane", navodi KCNA.

DEMONSTRACIJA SILE KIM OPET TESTIRA Sjeverna Koreja ispalila više projektila
KIM OPET TESTIRA Sjeverna Koreja ispalila više projektila

"Testovi su analizirali i procijenili snagu bojeve glave taktičke balističke rakete za specijalne namjene, pouzdanost... topničke rakete s proširenim dometom paljbe koja koristi vrlo precizni autonomni navigacijski sustav te točnost pogotka taktičke krstareće rakete vođene umjetnom inteligencijom", dodala je agencija. 

Kim je, prema izvještajima pohvalio testove, rekavši da su pokazatelji tehničkog napretka u jačanju borbene moći Sjeverne Koreje.

POTVRDIO ŠEF IAEA-E KIM SE NE ŠALI Sjeverna Koreja povećava kapacitete za svoju proizvodnju nuklearnog oružja
KIM SE NE ŠALI Sjeverna Koreja povećava kapacitete za svoju proizvodnju nuklearnog oružja

Ovo je bilo osmo testiranje balističkog projektila Pjongjanga ove godine.

Sjeverna Koreja posljednji put ispalila je nekoliko projektila kratkog dometa 19. travnja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'
DRAMATIČNA SNIMKA

HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'

Čekamo sad nalaze da vidimo je li od čega bolovao, je li imao bjesnoću. Tek kad stignu rezultati će odlučiti kakve ću još lijekove dobiti. Znam da je životinja zaštićena, ali napala me u mom dvorištu, kaže Ilija
'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'
UŽAS KOD SAMOBORA

'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'

U mjestu Rude kraj Samobora 50-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka. Stanovnici su u šoku. 'Očito se mora dogoditi neko zlo da ljudi reagiraju'
UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog
ISTRAGA TRAJE

UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog

Liječnička pomoć 24-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok se 50-godišnjak udaljio. I njega su našli s teškim ozljedama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026