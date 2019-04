Paraća je policija tražila pola godine: Poginuo je na motoru...

U zadarskoj Ulici Hrvatskog sabora u subotu oko 5.50 sati poginuo je Denis Parać (41).

- Zbog neprilagođene brzine vozač je pao i na mjestu preminuo. Tijelo je radi obdukcije prevezeno u bolnicu - rekla je Ivana Grbin, glasnogovornica zadarske policije.

Za Paraćem su tragali od rujna 2018., nakon što je pobjegao zadarskim policajcima koji su pretraživali njegovu kuću. Policajci su mu došli u pretres zbog sumnje da je bacio eksplozivnu napravu u dvorište poznatog zadarskog odvjetnika Augustina Sudinje. Pri pretresu su našli kokain i oružje koje je ilegalno posjedovao. Parać je navodno policiji pobjegao na skuteru koji je u bijegu uzeo od dva mladića. Od tada mu se izgubio svaki trag. Napad na odvjetnika Sudinju bio je lani u siječnju.

Osim bačene eksplozivne naprave izrešetan mu je Volvo. U vrijeme napada u kući je bio sa suprugom. Parać je 2000. sudjelovao u “pljački stoljeća”. S još dvojicom naoružanih i maskiranih ukradenim Golfom je u Zadru presreo dostavno vozilo banke. Prijeteći su istjerali zaštitare iz vozila i odnijeli 2,5 milijuna kuna. Nakon toga su se vozilom banke odvezli do Kolovara, gdje ih je čekao gliser, kojim su dalje bježali. S kolegom je 2014. godine u Beogradu upao u policijsku klopku.

U restoranu su uzeli kuvertu s 30.000 dolara koju im je dao Amerikanac. Nesretni čovjek je netom prije toga prodao jahtu, a kad su njih dvojica to saznala, prijetili su mu, dolazili pred kuću i tražili od njega 70.000 eura. Amerikanac ih je prijavio policiji i došao na dogovoreno mjesto s novčanicama. Za to je djelo Parać osuđen na četiri godine zatvora, no viši je sud ukinuo presudu, pa se Parać vratio u Zadar.