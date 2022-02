Zviždačica Maja Đerek reagirala je izjave Damira Habijana iz HDZ-a koji je govorio u njoj u HTV-ovoj emisiji Otvoreno u četvrtak navečer. Kako je priopćila Đerek, Habijan je "vrlo ozbiljno i gotovo sa profesorskim tonom uspio u jednoj minuti reći dvije potpune neistine" protiv nje.

- Voljela bih vjerovati da je riječ o "omaškama" , ali slušajući pojedine njegove stranačke kolege ipak bi zaključila da je riječ o namjeri da me se etiketira i diskreditira - poručila je.

- Gospodin Habijan je vrlo uvjerljivo ustvrdio da je gospođa Benčić bila prisutna na konferenciji za medije 25.1.2022. u Saboru. Aludirajući pritom vjerojatno na povezanost "finom niti" sa platformom Možemo!. Čak se g. Habijan dobro sjeća da smo skupa stajale ispred Bašćanske ploče u Saboru - poručila je Đerek te pozvala Habijana da joj se odmah javi ukoliko na snimci konferencije za medije iz Sabora uoči Sandru Benčić.

- Podjednako uvjerljivo i profesorski ozbiljno g. Habijan u istoj minuti govori kako to da ja, "ovako stručna i kvalitetna", nisam "prošla" na natječaju za pročelnicu u gradskom uredu. Dužna sam ispraviti g. Habijana oko malog detalja, iako sam to već ranije javno iznijela, da sam upravo ja i to samovoljno odustala od predmetnog natječaja. Odmah bi g. Habijana informirala zašto sam svojevoljno odustala od potencijalnog pročelničkog mjesta u glavnom gradu - istaknula je.

Dodala je kako je shvatila da bi "na toj funkciji bila prisiljena raditi na poziciji gdje bi kao sugovornike na državnoj razini imala iste ove ljude, njegove stranačke drugove" koji dvije godine, kako navodi, ignoriranju njene prijavljene nezakonitosti.

- Uz to, znala sam da svojim izlaskom u javnost oko mnogobrojnih afera u Državnim nekretninama neću moći biti maksimalno angažirana na vrlo odgovornoj pročelničkoj funkciji. Morati ću razočarati vaše pojedine stranačke drugove (a i poneke iz stranke BM365) koji su pustili dobar glas da je moj "neprolazak" na natječaju posljedica brojnih i strašnih presuda za mobbing koje nosim na svojoj duši. Ukoliko imate takvu presudu na moje ime - molila bih da mi ju odmah preporučeno pošaljete. Svjesna sam da sam zakonitim radom u tvrtki Državne nekretnine stala na žulj stranačko-interesnoj kliki koja je spremna poduzeti sve metode blaćenja da se zadrži status quo. Međutim, to je njihov problem - ne moj. Gospodina Habijana bi informirala da je natječaj za pročelnicu u Gradu Zagrebu bio jedan od najzahtjevnijih i najtransparentnijih javnih natječaja kojem sam pristupila. A osobe koje su ga vodile izrazito stručne, čestite i profesionalne. Sušta suprotnost je bio zadnji (poništeni) natječaj za direktoricu Državnih nekretnina, a kojem sam također pristupila. Molila bih g. Habijana da se raspita kod svog stranačkog kolege ministra Darka Horvata kako je moguće da gđa. Renata Sabo koja nije zadovoljila uvjete tog natječaja biva nakon poništenja natječaja imenovana vršiteljicom dužnosti direktorice. Jedinstven slučaj u svijetu - poručila je Đerek.

Đerek je istaknula kako ne sumnja da će se "u nedostatku argumenta i dokaza tražiti 'fina nit' i s drugim opcijama", kao što su to Peđa Grbin, Zoran Milanović, Dalija Orešković, Nino Raspudić...

- Jedan mali detalja za kraj. Kada se g. Habijan hvalio odličnim rezultatima društva Državne nekretnine nesvjesno je priznao koliko sam ipak kvalitetan kadar. Naime, prve godine mog rad kao direktorice sektora za poslovne prostore dobit društva povećana je za 73% u odnosu na 2018. , od čega je veliki iznos uplaćen u državni proračun, a u kojem iznosu su poslovni prostori sudjelovali sa preko 80%. Nadalje, u prvoj godini mog rada sklopljeno je preko 500 ugovora o zakupu, a u trenutku mog otkaza u rujnu 2020. broj ugovora je iznosio preko 850. Dakle, rezultati koji su g. Habijana toliko oduševili su najvećim dijelom rezultati sektora kojem sam bila na čelu kao direktorica. Zahvalu za zakonit i predan rad sam dobila od gđe. Renate Sabo (i njezinih nadređenih) 29.9.2020. kada sam na najokrutniji način i sa lažnim optužbama istjerana iz tvrtke i bačena na ulicu - dodala je.

- Budući da nikad nisam bila članica (ni simpatizerka) trenutno vladajuće stranke neću u maniri stranačkih kolega g. Habijana odmah prijetiti tužbama za klevetu niti ću u Vučić stilu zazivati poligraf - nego ću g. Habijana ljubazno zamoliti za javnu ispriku zbog iznesenih i sada dokazanih neistina o meni u emisiji Otvoreno, a za koju nisam primila niti poziv - zaključila je.