Činjenice treba utvrditi i mi želimo vidjeti da li su ti navodi točni. Ako jesu, posljedično netko treba snositi odgovornost, a to je sigurno minimalno ministar Banožić, poručuje zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić upitana slaže li se sa stavom predsjednika Republike Zoranom Milanovićem da bi Vlada trebala pasti ukoliko je samo pola onoga što navodi zviždačica Maja Đerek istina.

- Ti navodi, za koje si je gospođa dala truda napisati i odnijeti u DORH, je nešto čemu naprosto treba posvetiti pažnju i vidjeti tko govori istinu. Ako je pola onoga što je Đerek rekla istina, to je razlog za pad Vlade - kaže Milanović.

Benčić ističe kako odgovornost ministra Marija Banožića, za kojeg Đerek tvrdi da je pogodovao raznim pojedincima i tvrtkama dok je bio na čelu Ministarstva državne imovine, a ona zaposlenica Državnih nekretnina, treba propitati i pravosudnim tijelima prepustiti posao. Đerek je otkrila i pokušaj pogodovanja predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića za svojeg prijatelja preko Krunoslava Katičića, koji je sada glavni tajnik HDZ-a, potom ubrzanu obnovu državnog stana u kojem je predstojnik premijerova Ureda, Zvonimir Frka Petešić dok ostali građani na obnovu svojih domova još čekaju... Benčić smatra da je razloga za pad Vlade mnogo i bez ovih otkrića.

'Jedino što je gore od ekonomske inflacije je inflacija njihovih korupcijskih afera'

- Za početak je to obnova, koje nema. Onda pandemija u kojoj smo sad zaista postali najgori na svijetu po broju mrtvih na milijun stanovnika. Kao i korupcijske afere, koje se redaju kao na traci, da ih više nitko ne može pratiti. Jedino što je gore od ekonomske inflacije je inflacija njihovih korupcijskih afera. Sve su to razlozi u nekoj normalnoj zemlji za pad Vlade, ali mi znamo da u takvoj zemlji, nažalost, još ne živimo i da se to vrlo vjerojatno neće dogoditi niti zbog ove afere - kaže.

Milanović je u nekoliko navrata žestoko opleo i po Frki Petešiću zbog lažne prijave prebivališta naglasivši kako je to kazneno djelo i da bi ga policija trebala prijaviti po službenoj dužnosti. Na to je reagirao politički tajnik HDZ-a Ante Sanader ustvrdivši da Milanović vrši pritisak na pravosuđe. Benčić se s time ne slaže.

- Ne bih rekla da se tu radi o utjecaju na pravosuđe. Prema pravosuđu se trebamo prestati ponašati kao da je od stakla pa ćemo ga razbiti ako bilo što kažemo. To je hermetički zatvoren sustav koji ne želi dobivati nikakve kritike niti se propitivati i to ne dolazi u obzir - kaže.

'Ne može odgovornost snositi samo jedan čovjek'

I predsjednica Kluba Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec slaže se da, ukoliko su navodi Đerek istiniti, odgovornost ne može biti samo na jednom čovjeku.

- Ako je to što je zviždačica navela istina, a nemamo razloga sumnjati, onda trebamo ispitati što se to u državi događa. Naime, ne možemo koristiti javne resurse za privatne potrebe, ne možemo štititi prijatelje, poznanike i partijske kolege nego moramo biti potpuno jasni i transparentni u upravljanju državnim resursima. Ako je to istina, postavlja se pitanje čija je to odgovornost. Ne može biti odgovornost samo jednog čovjeka jer je potpuno jasno da u tom lancu postoji niz ljudi koji su morali znati i koji su te pojave na neki način morali štititi - poručuje dodajući kako se nada da će institucije odraditi svoj posao.

- Urušavanje demokracije u Republici Hrvatskoj sigurno je razlog za pad Vlade. Mediji su otvorili toliko tema zbog kojih bi Vlada trebala otići, a i mi kao oporba smo pokušali ukazati na neke stvari poput obnove, korupcije, zataškavanja. Sve su to razlozi nad kojima bi se premijer trebao zamisliti - kaže.

'Sve treba pažljivo istražiti'

Mostova Marija Selak Raspudić poručuje kako sve ovo što se događa s Državnim nekretninama treba pažljivo istražiti.

- Mene, kao nekoga tko radi u Saboru, prvenstveno zanima koliko predsjednik Sabora, a to je funkcija koji je simbolički i izvršno izuzetno važna, koristi svoj mobitel kada intervenira za različite konkretne ljude - istaknula je i podsjetila je na slučaj Dijane Zadravec koja je mjesecima govorila o korupciji u zdravstvu i isticala kako posjeduje SMS Jandrokovića s njegovom intervencijom za ravnatelja Vinogradske bolnice.

- Tada ministar zdravstva ipak nalazi vremena za razgovor sa Zadravec, afera se stišava i nikada nismo saznali što je sa svim aferama koje je prijavljivala. Sada ponovno imamo aferu u koju je uključen Jandroković, kojemu je normalno da intervenira za određene nekretnine, unatoč funkciji koju obnaša. Očito je to njegov modus operandi, a ne neki izdvojeni slučaj i voljela bih da se to malo detaljnije istraži - istaknula je naglasivši kako Vlada prvenstveno treba pasti zbog neobnove nakon potresa i u Zagrebu i na Banovini.

- Zbog nesposobnosti i krajnje neodgovornosti koja je brojne građane Hrvatske dovela u krajnje nepovoljan položaj - poručila je.

'Više bih voljela da se Milanović posveti demografiji'

Pozivanje na pad Vlade je retorika primjerena opozicijskim političarima, a predsjednik Milanović je dio vlasti, ističe, s druge stane, zastupnica Suverenista Vesna Vučemilović.

- Malo je čudna ta njegova retorika i više bih voljela kada bi se on malo posvetio demografiji i drugim bitnim pitanjima, a ne da daje izjave u stilu "ljudi odu da se vrate, išli su malo vidjeti svijeta" i na neki način se ruga ljudima koji su otišli iz ove države upravo zbog nepoštivanja pravne države, korupcije, klijentelizma i, naravno, ekonomskih razloga jer jednostavno ne mogu naći posao tamo gdje žive - poručuje i naglašava kako područje državne imovine uopće nije uređeno.

- Uredba koja je bila na snazi više nije na snazi. Ono što više zabrinjava je činjenica da imate, ne samo državne dužnosnike nego i službenike, pri čemu mislim na ravnatelje pojedinih uprava, koji koriste državne stanove. Po kojoj uredbi i zakonu oni imaju pravo na korištenje državnih stanova? To su bivši pomoćnici ministara koji su sada ravnatelji uprava i oni su službenici, što znači da bi svaki stručni suradnik u ministarstvu također mogao imati pravo na državni stan. To je nelegalno i mene čudi zašto se to i dalje provodi taj način i zašto se to područje ne uredi kako bi i država uprihodovala nešto, a i da oni koji nemaju to pravo ne smiju ga koristiti - ističe Vučemilović.