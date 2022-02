Premijer Andrej Plenković smatra da nije ništa sporno što predstojnik njegova ureda, Zvonimir Frka Petešić, koristi državni stan, dok predsjednik Zoran Milanović smatra da je to protuzakonito.

- Kada gledamo pozitivne propise i Zakon o upravljanju državnom imovinom, posve je jasno da gospodin Frka koristi stan sukladno postojećim pozitivnim propisima. Simptomatično je da se nakon 30 godina otvara ovo pitanje, radi se o pozitivnim propisima koji nisu na snazi od jučer. To nije donijela ova Vlada. Gospodin Frka ovdje boravi i ovdje obavlja svoj posao. Prebivalište mora negdje mora prijaviti, prijavio je gdje je bilo moguće, na nekretnini, koja nije u njegovom vlasništvu, već u vlasništvu njegove obitelji. Frka ima prebivalište u Salima, negdje mora biti prijavljen. Prebivalište je relikt prošlosti - objasnio je Damir Habijan iz HDZ-a u HRT-ovoj emisiji Otvoreno na pitanje krši li Petešić zakon.

Sandra Benčić iz Možemo kaže da je najveći problem u tome što premijer, a niti sam Habijan, u tome ne vide nikakav problem. Kaže da u odredbi piše da stan može dobiti samo onaj tko nema stan ili ga ne iznajmljuje

- Spominjete uredbu, jasno piše, da pravo na taj stan, ako nemaju stan u vlasništvu ili u najmu. Po tome, ne bi imao to pravo. To nije najsporniji moment. Umjesto da se prizna greška i da se prizna da se 30 godina gradi kasta u kojoj je jedna stranka povlaštena i u kojoj je klijentelistička povezana, da dobiva i poslove, ne samo nekretnine, i kaže se problem je i moramo ići u reviziju, govori nam da se to nije problem. To građane ove zemlje smeta, udaljava ih iz ove zemlje i zbog toga odlaze - ističe.

- Koristiti ovakve riječi, "klika", onda ste i vi dio te klike. Dajte malo razmislite o rječniku. Ja bih volio da konstruktivno razgovaramo, vi ste opet optužili čovjeka. Ja ne vidim problem. Gdje je prekršen propis? Frka-Petešić je bio u najmu i morao je izaći. Gdje je problem. U trenutku kad je zatražio stan je bio u procesu iseljenja - pitao je Habijan dodajući da nije bilo istodobnog korištenja najma i državnog stana.

- Čovjek nema niti jedan useljiv stan niti u vlasništvu niti jednu nekretninu u RH. Ima prema Uredbi ima pravo dobiti državni stan.

Benčić kaže da je problem u tome što je HDZ 30 godina pisao zakone i stvarao mrežu koja će "vama i vašima dati sve privilegije koje nitko drugi u zemlji nema".

- Problem je da su se propisi 30 godina radili na način da stvorite mrežu da se vama i vašima da privilegije koje nitko drugi u državi nema. Meni je logično stanove po nižim cijenama davati liječnicima i učiteljima. Zašto se ljudima s velikim primanjima ne da 1000 kuna pa da nađe najam? Nije u redu - rekla je Benčić.

Stjepanu Čuraju, predsjedniku HNS-a, država sufinancira 6.700 kuna za stan.

- Ja imam svoj stan, u svojem vlasništvu, u svojem gradu Osijeku i dolaskom na ovu novu dužnost, s obzirom da nemam pravo na službeno vozilo niti na naknadu putnih troškova od Osijeka do Zagreba, bilo je gotovo nemoguće niti financijski, ali niti životno živjeti i raditi posao na ovakav način - istaknuo je.

Dodao je da su propisi kakvi jesu, mi sada to poštujemo.

- Naravno da svi trebaju biti jednaki. Kako to postavljate kao pitanje? Vi dobivate nagradu za odvojen život, to možete iskoristit da pokrijete stanarinu. Ako ništa, vi iz HDZ-a niste deficitarni. Je li u redu da zastupnici koji nisu iz Zagreba imaju tu neku beneficiju da mogu imati stan, ili dobiti sufinancirani stan kada dolaze u Zagreb, ili ne? Ili su u nekoj nepravednijoj poziciji u odnosu na zastupnike koji dolaze iz Zagreba i nemaju pravo niti troškova, u odnose na one koji dolaze iz Zagreba. Sabor je u Zagrebu, nije u Osijeku, da je u Osijeku bi bilo super, ne bi morao odlaziti niti jedan dan - rekao je.

- Ja bih volio da ne plaćam ni ovih 2000 kuna, ali nije bilo druge opcije. Dogodilo se da nema državnih stanova. Mi kao društvo moramo reći što je prihvatljivo i normalno. Ljudima se okrene želudac kad vide da su neki dobili stan. Sad, treba vidjeti treba li svima ukinuti sve - rekao je Čuraj.

Daniel Spajić iz Domovinskog pokreta odgovarao je na pitanje jesu li prava saborskih zastupnika prevelika. Kaže da se vidi da nitko od kolega nije radio u realnom sektoru.

- Mogu jedino zaključiti da nitko od kolega nije radio u realnom sektoru i da ne znaju što pričaju, pričaju o propisima koji su manje bitni. U Hrvatskoj se ne upravlja državnom imovinom. Država uprihoduje 2,4 milijarde kuna od državne imovine, 1,5% proračunskih sredstava, to je sramota. Garantiram da nitko tu ne zna što postoji od državnih nekretnina i koja je njihova vrijednost.

- Bilo bi bolje kad bi zastupnici dobili garsonijeru u kojoj mogu prespavati. Ovo s Frkom više nije stan propisa, nego morala. Čuraj, kako vas nije sramota da živite u 110 kvadrata? Meni država plaća samo 90 kvadrata, ja plaćam ostalo. Najbolje bi bilo da svi živimo u Zagrebu - kaže.