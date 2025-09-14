Deseci tisuća ljudi na ulicama Ankare protiv Erdoganovog pravosudnog slučaja

Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su u nedjelju u glavnom turskom gradu Ankari protiv pravosudnog slučaja kojim bi u ponedjeljak mogao biti smijenjen čelnik glavne oporbene stranke nakon godinu dana dugačkog pravnog obračuna sa stotinama članova.

Snimke uživo prikazuju gomile ljudi kako pozivaju predsjednika Tayyipa Erdogana na ostavku, mašući turskim zastavama i stranačkim transparentima.

Sudska odluka u ponedjeljak o poništenju kongresa Republikanske narodne stranke (CHP) iz 2023. godine, zbog navodnih proceduralnih nepravilnosti, mogla bi preoblikovati stranku, uzdrmati financijska tržišta i utjecati na tijek općih izbora zakazanih za 2028. godinu. Sud bi također mogao odgoditi donošenje presude.

Govoreći na nedjeljnom skupu, čelnik CHP-a Ozgur Ozel, rekao je da vlada želi zadržati vlast u svojim rukama podrivajući demokratske norme i potiskujući političke protivnike nakon pobjede oporbenih stranaka na lokalnim izborima tijekom protekle godine.

Ozel je također pozvao na prijevremene opće izbore.

Turska oporba obećala nastavak otpora

"Ovo je politički slučaj. Optužbe su kleveta. Ono što se događa je puč - puč protiv budućeg predsjednika, protiv buduće vlade. Oduprijet ćemo se, oduprijet ćemo se, oduprijet ćemo se", rekao je Ozel obraćajući se gomili.

Vlada tvrdi da je sudstvo nezavisno i niječe bilo kakve političke motive.

U posljednjih godinu dana, Turska je pritvorila više od 500 osoba, uključujući i 17 gradonačelnika, u Istanbulu te drugim općinama i gradovima diljem zemlje kojima upravlja CHP, u sklopu istraga o navodnoj korupciji.

Stotine članova CHP-a nalaze se u pritvoru do suđenja u opsežnoj istrazi navodnih veza s korupcijom i terorizmom, a među njima je i Erdoganov glavni oponent, gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu.

Uhićenje Imamoglua u ožujku izazvalo je najveće prosvjede u zemlje u jednom desetljeću, kad su stotine tisuća Turaka izišle na ulice i kad je krenula panična prodaja turske lire.

U pismu koje je poslao iz zatvora i koje je pročitano na skupu u Ankari, Imamoglu je napisao da vlada pokušava predodrediti ishod sljedećih izbora isključivanjem legitimnih oponenata. Također je vladu optužio za podrivanje demokracije putem politički motiviranih sudskih akcija i drugih napora da suzbije neslaganje.

"Era 'ja' u ovoj zemlji će završiti, a era 'mi' će započeti. Jedna osoba će izgubiti, a svi drugi će pobijediti", napisao je Imamoglu.

Nakon što je pismo pročitano naglas, gomila je zapljeskala i počela uzvikivati "predsjednik Imamoglu".