Deset FBI agenata koji su istraživali Trumpa dobili otkaz

Najmanje 10 zaposlenika FBI‐ja koji su radili na istrazi bivšeg specijalnog savjetnika Jacka Smitha o zadržavanju povjerljivih dokumenata od strane predsjednika Trumpa nakon što je 2021. napustio Bijelu kuću, otpušteno je u srijedu, piše CBS News.

Otkazi su uslijedili nakon što je Reuters izvijestio da je FBI izdao sudski nalog za evidenciju telefonskih poziva direktora FBI‐ja Kasha Patela i šefice osoblja Bijele kuće Susie Wiles dok su još bili privatne osobe, u okviru Smithove istrage o Trumpu.

Foto: Mike Blake

Reuters je u članku citirao Patela koji je tvrdio da je FBI "tajno izdao nalog za njegove telefonske podatke koristeći tanke izgovore i skrivajući cijeli proces u zabranjenim predmetima kako bi izbjegao nadzor". Reuters je dodao da nijednu Patelovu tvrdnju nije neovisno provjerio.

Patel nije pružio nikakve dokaze o nezakonitom postupanju osoblja koje je otpušteno.

Specijalni savjetnik Jack Smith nadzirao je dvije savezne istrage protiv tadašnjeg predsjednika Trumpa. Jedna je slučaj tvrdila da je nezakonito pokušao poništiti rezultate predsjedničkih izbora 2020., dok je druga bila fokusirana na njegovo zadržavanje povjerljivih dokumenata i pokušaje ometanja Ministarstva pravosuđa kada su tražili povrat tih dokumenata.

Svi FBI agenti i analitičari koji su u srijedu otpušteni sudjelovali su u slučaju povjerljivih dokumenata.

CBS News je potvrdio izvor koji je upoznat s predmetom da su Wilesini podaci pregledani u okviru slučaja s dokumentima, no nije se moglo potvrditi jesu li Patelu također pregledani. U slučaju koji se tiče izbora 2020., poznatom kao Arctic Frost, Patelovi podaci nisu bili predmet sudskog naloga, dodao je izvor.

CBS News se obratio FBI‐ju za komentar.

FBI Agents Association, koja predstavlja sadašnje i bivše agente, osudila je otkaze u izjavi, navodeći da oni krše pravo zaposlenika FBI‐ja na pravično postupanje.

„Ove mjere oslabljuju Biro uklanjanjem ključnih stručnjaka i destabiliziraju radnu snagu, podrivaju povjerenje u vodstvo i ugrožavaju sposobnost Biroa da postigne ciljeve u regrutaciji — što u konačnici stavlja naciju u veću opasnost,” stoji u izjavi udruge.

Smithove dvostruke istrage protiv Trumpa dovele su do prvih saveznodržavnih optužnica protiv bivšeg predsjednika u povijesti SAD‐a. Optužbe vezane uz povjerljive dokumente odbacio je saveznički sudac u Floridi sredinom 2024., obrazlažući da je Smith bio nezakonito imenovan, a Smith je odustao od optužbi u vezi izbora 2020. nakon što je Trump pobijedio na izborima 2024.

Foto: Kevin Mohatt

Od tada je Trumpova administracija ciljano djelovala protiv saveznih zaposlenika koji su radili na ta dva slučaja. Ministarstvo pravosuđa otpustilo je grupu tužitelja koji su radili u Smithovom timu, a FBI je otpustio agente uključene u istragu izbora Arctic Frost.

Istrage protiv Trumpa izazvale su novu rundu kontroverzi krajem prošle godine, nakon što je republikanski vođeni Odbor za pravosuđe u Senatu otkrio da je FBI pribavio telefonske podatke nekoliko republikanskih zakonodavaca u okviru istrage Arctic Frost. Ti podaci uključivali su osnovne informacije o tome s kim su zakonodavci razgovarali u danima oko nereda u Capitolu 6. siječnja 2021., ali nisu sadržavali sadržaj njihovih razgovora.

Trump je u listopadu pozvao na „procesuiranje zbog nezakonitog i izrazito neetičkog ponašanja” Smitha, bivšeg državnog tužitelja Merricka Garlanda, bivšeg direktora FBI‐ja Christophera Wraya i drugih dužnosnika.

Smithovi odvjetnici nazvali su njegove postupke „posve zakonitima, primjerenima i u skladu s utvrđenom politikom Ministarstva pravosuđa.”