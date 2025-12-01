Desnica napala marševe zbog zastave, a petokraku je 1997. na mimohodu imao i Tuđman

U Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru u nedjelju su održani prosvjedni marševi inicijative 'Ujedinjeni protiv fašizma'. Odmah nakon okupljanja stigle su oštre reakcije dijela HDZ-ovaca i desnice, koji su događaj nazvali antihrvatskim i projugoslavenskim. Kao argument navodili su pojavu ćiriličnih natpisa i jugoslavenskih zastava.

Ministar obrane Ivan Anušić ustvrdio je da su prosvjedi 'bili protiv Hrvatske', dok je šef MUP-a Davor Božinović poručio da policija analizira isticanje spornih obilježja. Ministar turizma Tonči Glavina otišao je korak dalje, optužujući 'ekstremnu ljevicu' da namjerno produbljuje podjele.

Zastava snimljena nije zastava Jugoslavije, već zastava Socijalističke Republike Hrvatske, hrvatska trobojnica s crvenom zvijezdom koja se koristila od 1945. do 1990. Današnja Republika Hrvatska pravna je sljednica SR Hrvatske, što je jasno definirano i u Ustavu.

Zanimljivo je da su iste te zastave bile nošene i na velikom vojnom mimohodu 1997., kojim je zapovijedao predsjednik Franjo Tuđman. HRT-ov prilog iz tog vremena bilježi da je Tuđman namjerno želio uključiti zastave povijesnih hrvatskih postrojbi, među kojima i partizane kao nositelje antifašističke borbe i donositelje odluka ZAVNOH-a, jednog od temelja suvremene hrvatske državnosti.