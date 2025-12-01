Obavijesti

News

Komentari 2
HRVATSKA ILI JUGOSLAVENSKA?

Desnica napala marševe zbog zastave, a petokraku je 1997. na mimohodu imao i Tuđman

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Desnica napala marševe zbog zastave, a petokraku je 1997. na mimohodu imao i Tuđman
Foto: screenshot/Youtube

Nakon prosvjednih marševa u četiri grada rasplamsala se politička svađa oko zastava, no ista se nosila i na Tuđmanovom mimohodu 1997.

U Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru u nedjelju su održani prosvjedni marševi inicijative 'Ujedinjeni protiv fašizma'. Odmah nakon okupljanja stigle su oštre reakcije dijela HDZ-ovaca i desnice, koji su događaj nazvali antihrvatskim i projugoslavenskim. Kao argument navodili su pojavu ćiriličnih natpisa i jugoslavenskih zastava.

Ministar obrane Ivan Anušić ustvrdio je da su prosvjedi 'bili protiv Hrvatske', dok je šef MUP-a Davor Božinović poručio da policija analizira isticanje spornih obilježja. Ministar turizma Tonči Glavina otišao je korak dalje, optužujući 'ekstremnu ljevicu' da namjerno produbljuje podjele.

MARŠ PROTIV FAŠIZMA Gradonačelnica Rijeke: 'Ja ne idem na skupove s maskama i zastavama propale države'
Gradonačelnica Rijeke: 'Ja ne idem na skupove s maskama i zastavama propale države'

Zastava snimljena nije zastava Jugoslavije, već zastava Socijalističke Republike Hrvatske, hrvatska trobojnica s crvenom zvijezdom koja se koristila od 1945. do 1990. Današnja Republika Hrvatska pravna je sljednica SR Hrvatske, što je jasno definirano i u Ustavu.

Zanimljivo je da su iste te zastave bile nošene i na velikom vojnom mimohodu 1997., kojim je zapovijedao predsjednik Franjo Tuđman. HRT-ov prilog iz tog vremena bilježi da je Tuđman namjerno želio uključiti zastave povijesnih hrvatskih postrojbi, među kojima i partizane kao nositelje antifašističke borbe i donositelje odluka ZAVNOH-a, jednog od temelja suvremene hrvatske državnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.
Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'
PRAVNO ZAGORČAVANJE ŽIVOTA

Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Odvjetnica Zagrebačke nadbiskupije želi i povrat kuće od 60 kvadrata u kojoj je mlada obitelj s djecom: ‘Dobili smo dijete, a ne možemo izgraditi sobu’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025