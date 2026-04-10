Desničar Stevanović novi šef slovenskog parlamenta: Ima podršku stranke Janeza Janše

Vođa krajnje desne stranke Resni.ca Zoran Stevanović novi je predsjednik slovenskog parlamenta, izabran u petak tajnim glasanjem u kojem ga je podržalo 48 zastupnika, a 29 bilo protiv. Glasanje o predsjedniku parlamenta je tajno, a kandidat je trebao većinu glasova svih zastupnika kako bi bio izabran, odnosno najmanje 46, zbog čega taj postupak u pravilu već predstavlja naznake moguće nove koalicije. Stevanovića je, prema medijskim izvješćima, podržala dosadašnja oporba iz redova Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše i Nove Slovenije. Protiv njegovog izbora bili su zastupnici dosadašnje vladajuće koalicije iz Pokreta Sloboda, socijaldemokrati i zastupnici Ljevice koji navode da je ovo uvod u formiranje četvrte Janšine vlade.

Pokret Resni.ca je na izborima koji su održani 22. ožujka osvojio pet mandata i smatra se ključnim za formiranje vlade.

Na parlamentarnim izborima najviše mandata pripalo je Pokretu Sloboda (29), a jedan manje je pripao SDS-u.

Ranije u petak održana je konstituirajuća sjednica 10. saziva Državnog zbora.

Slovenski premijer u prošlom mandatu i relativni izborni pobjednik Robert Golob održao je dosad dva kruga postizbornih razgovora o formiranju nove vlade, ali zasad bez vidljivih rezultata.