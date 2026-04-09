POZVALA NA MIR

Slovenska predsjednica osudila Trumpa: 'Prijetnje uništenjem civilizacije su jako opasne'

Piše HINA,
Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS

Nataša Pirc Musar upozorila na eskalaciju retorike i pozvala na jedinstven odgovor država za mir i međunarodno pravo

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar osudila je u četvrtak prijetnje izrečene u sklopu rata na Bliskom istoku, poput izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o uništenju iranske civilizacije. Rekla je da je riječ o ozbiljnim prijetnjama međunarodnom miru i sigurnosti koje treba shvatiti ozbiljno i kojima se treba oduprijeti. Pirc Musar je priopćila da pozorno prati događanja na Bliskom istoku, gdje smo svjedočili "prijetnjama bez presedana: mostovi i elektrane bit će uništeni, a obećan je čak i 'kraj civilizacije' ako Iran ne ispuni zahtjeve za otvaranjem Hormuškog tjesnaca".

"Proglašen je dvotjedni prekid vatre, no i dalje smo svjedoci agresije, sukoba i selektivnih pristupa postizanju mira. Stanovnici Libanona i dalje pate zbog neprestanih i razornih napada jer proglašen prekid vatre ne uključuje tu državu i očito ne vrijedi za sve napadače. U Gazi i dalje ginu civili, a Palestince na Zapadnoj obali i dalje izgone iz njihovih domova", dodala je.

Naglasila je da takve prijetnje treba shvatiti ozbiljno. "Riječi imaju težinu, a prijetnja uporabom sile nije u skladu s međunarodnim pravom. To nije način na koji bi se trebali rješavati otvoreni problemi i sporovi", napisala je predsjednica.

Upozorila je i da smo svjedoci normalizacije i instrumentalizacije takvih prijetnji kao taktike u poslovnom svijetu, kao prilike za trgovce da se klade na pad cijena nafte, baš kao što su to učinili nekoliko sati prije najnovije najave dvotjednog prekida vatre s Iranom.

Takve izjave treba, prema njezinim riječima, prepoznati kao ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti, zbog čega je potreban odlučan i jedinstven otpor država diljem svijeta koje su predane miru, diplomaciji i mirnom rješavanju sporova.

"Ponovno pozivam sve te države da se ujedine i progovore jednim glasom: dosta je. Za takvu retoriku mora vrijediti nulta tolerancija. Mir, dostojanstvo i sigurnost ljudi nemaju tržišnu vrijednost. U civiliziranom svijetu oni su nedjeljivi i neprocjenjivi", poručila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

