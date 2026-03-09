Obavijesti

'BENZINSKI TURIZAM'

Austrijanci masovno dolaze po gorivo u Sloveniju: Nestalo dizela, policija regulira promet

Austrijanci masovno dolaze po gorivo u Sloveniju: Nestalo dizela, policija regulira promet
Dobova: Cijene naftnih derivata i goriva na benzinskoj postaji Petrol | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Zbog velikog rasta cijena u Austriji vozači prelaze granicu po jeftinije gorivo, a uz to obavljaju kupovinu i odlaze na ručak

Zbog naglog rasta cijena goriva u Austrija, brojni vozači posljednjih dana prelaze granicu i toče gorivo u Slovenija, gdje je znatno jeftinije. Na benzinskim postajama uz granicu stvaraju se dugi redovi, a na pojedinim lokacijama privremeno je nestalo i dizela, piše Večer. Navala je tolika da je na nekim mjestima policija morala usmjeravati promet. Mnogi austrijski vozači dolazak po gorivo pretvaraju i u mali jednodnevni izlet – uz točenje obave kupovinu ili odu na ručak.

Kolone automobila prema benzinskoj postaji

U nedjelju se prema benzinskoj postaji kompanije MOL u Šentilj protezala duga kolona vozila, većinom s austrijskim registracijama, sve do raskrižja za granični prijelaz.

Mještani kažu da takve scene traju još od kraja prošlog tjedna, otkako su cijene goriva u Austriji, osobito dizela, naglo porasle. Promet se toliko povećao da je policija povremeno morala regulirati promet kod benzinske postaje.

- U Sloveniji je gorivo sada znatno jeftinije. Kod nas je cijena litre benzina od 95 oktana porasla s 1,50 na 1,70 eura i više, a dizel na nekim postajama košta i preko dva eura - rekao je Alfred iz Leibnitz.

Dodaje da bi dolazaka moglo biti još više.

- Ako cijene kod nas nastave rasti kao u posljednjem tjednu, a kod vas ne bude većih poskupljenja, u Sloveniji će biti još više austrijskih vozača - kaže.

Sličnog je mišljenja i Thomas iz Preding, koji je s prijateljem došao natočiti gorivo.

- Kod nas gorivo poskupljuje gotovo svaki tjedan. Ako ovdje mogu uštedjeti 10 ili 15 eura na punom spremniku, vožnja preko granice se svakako isplati - rekao je.

Ističe da mnogi vozači iz austrijske Štajerske i Koruške razmišljaju na isti način.

- Kad već idem točiti, usput obavim kupovinu ili odem na ručak. To je postao gotovo mali izlet - dodaje.

Više kupaca i u trgovinama

Da dolazak Austrijanaca nije vezan samo uz gorivo, vidi se i u trgovinama. U trgovačkom centru Europark u Maribor prošle subote primijećeno je znatno više automobila austrijskih registracija.

Jedna obitelj iz Graz rekla je da najprije ide u kupovinu, zatim na ručak, a tek na kraju na benzinsku postaju.

Na pitanje što se trenutno isplati kupiti u Sloveniji odgovaraju – gotovo sve, osim kozmetike i deterdženata.

Petrol: Zalihe se stalno dopunjuju

Iz energetske kompanije Petrol potvrdili su da je posljednjih dana potražnja za gorivom osjetno porasla.

Navode da u takvim situacijama može doći do privremenog smanjenja zaliha na pojedinim postajama, ali naglašavaju da su osigurali stabilnu opskrbu i da stalno dopunjuju spremnike.

- Opskrba na prodajnim mjestima je osigurana i gorivo je dostupno kupcima. Ako na pojedinoj postaji određena vrsta goriva privremeno nestane, dostupna je na obližnjim lokacijama - poručili su iz Petrola.

Strah od ograničenja zbog 'benzinskog turizma'

Povećan promet zabilježen je i na drugim postajama uz granicu. Na jednoj benzinskoj postaji u Ravne na Koroškem privremeno je nestalo dizela, o čemu je izvijestio austrijski portal 5 Minuten.

U Sloveniji će od utorka vrijediti nove regulirane cijene goriva. Bit će nešto više nego dosad, ali i dalje niže nego u Austriji, gdje vlada zasad nije uvela regulaciju.

Zbog velikog interesa neki Austrijanci strahuju da bi slovenske benzinske postaje mogle uvesti ograničenja.

- U Češka i Poljska su ih već uveli - kaže Alfred.

Naime, zbog cijena goriva koje u Njemačka prelaze dva eura po litri, mnogi Nijemci toče gorivo u susjednim državama gdje je jeftinije i do 30 do 60 centi. Zbog toga su na češkoj i poljskoj granici već uvedena ograničenja kako bi se spriječio takozvani 'benzinski turizam'.

