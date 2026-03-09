Zbog velikog rasta cijena u Austriji vozači prelaze granicu po jeftinije gorivo, a uz to obavljaju kupovinu i odlaze na ručak
Austrijanci masovno dolaze po gorivo u Sloveniju: Nestalo dizela, policija regulira promet
Zbog naglog rasta cijena goriva u Austrija, brojni vozači posljednjih dana prelaze granicu i toče gorivo u Slovenija, gdje je znatno jeftinije. Na benzinskim postajama uz granicu stvaraju se dugi redovi, a na pojedinim lokacijama privremeno je nestalo i dizela, piše Večer. Navala je tolika da je na nekim mjestima policija morala usmjeravati promet. Mnogi austrijski vozači dolazak po gorivo pretvaraju i u mali jednodnevni izlet – uz točenje obave kupovinu ili odu na ručak.
Kolone automobila prema benzinskoj postaji
U nedjelju se prema benzinskoj postaji kompanije MOL u Šentilj protezala duga kolona vozila, većinom s austrijskim registracijama, sve do raskrižja za granični prijelaz.
Mještani kažu da takve scene traju još od kraja prošlog tjedna, otkako su cijene goriva u Austriji, osobito dizela, naglo porasle. Promet se toliko povećao da je policija povremeno morala regulirati promet kod benzinske postaje.
- U Sloveniji je gorivo sada znatno jeftinije. Kod nas je cijena litre benzina od 95 oktana porasla s 1,50 na 1,70 eura i više, a dizel na nekim postajama košta i preko dva eura - rekao je Alfred iz Leibnitz.
Dodaje da bi dolazaka moglo biti još više.
- Ako cijene kod nas nastave rasti kao u posljednjem tjednu, a kod vas ne bude većih poskupljenja, u Sloveniji će biti još više austrijskih vozača - kaže.
Sličnog je mišljenja i Thomas iz Preding, koji je s prijateljem došao natočiti gorivo.
- Kod nas gorivo poskupljuje gotovo svaki tjedan. Ako ovdje mogu uštedjeti 10 ili 15 eura na punom spremniku, vožnja preko granice se svakako isplati - rekao je.
Ističe da mnogi vozači iz austrijske Štajerske i Koruške razmišljaju na isti način.
- Kad već idem točiti, usput obavim kupovinu ili odem na ručak. To je postao gotovo mali izlet - dodaje.
Više kupaca i u trgovinama
Da dolazak Austrijanaca nije vezan samo uz gorivo, vidi se i u trgovinama. U trgovačkom centru Europark u Maribor prošle subote primijećeno je znatno više automobila austrijskih registracija.
Jedna obitelj iz Graz rekla je da najprije ide u kupovinu, zatim na ručak, a tek na kraju na benzinsku postaju.
Na pitanje što se trenutno isplati kupiti u Sloveniji odgovaraju – gotovo sve, osim kozmetike i deterdženata.
Petrol: Zalihe se stalno dopunjuju
Iz energetske kompanije Petrol potvrdili su da je posljednjih dana potražnja za gorivom osjetno porasla.
Navode da u takvim situacijama može doći do privremenog smanjenja zaliha na pojedinim postajama, ali naglašavaju da su osigurali stabilnu opskrbu i da stalno dopunjuju spremnike.
- Opskrba na prodajnim mjestima je osigurana i gorivo je dostupno kupcima. Ako na pojedinoj postaji određena vrsta goriva privremeno nestane, dostupna je na obližnjim lokacijama - poručili su iz Petrola.
Strah od ograničenja zbog 'benzinskog turizma'
Povećan promet zabilježen je i na drugim postajama uz granicu. Na jednoj benzinskoj postaji u Ravne na Koroškem privremeno je nestalo dizela, o čemu je izvijestio austrijski portal 5 Minuten.
U Sloveniji će od utorka vrijediti nove regulirane cijene goriva. Bit će nešto više nego dosad, ali i dalje niže nego u Austriji, gdje vlada zasad nije uvela regulaciju.
Zbog velikog interesa neki Austrijanci strahuju da bi slovenske benzinske postaje mogle uvesti ograničenja.
- U Češka i Poljska su ih već uveli - kaže Alfred.
Naime, zbog cijena goriva koje u Njemačka prelaze dva eura po litri, mnogi Nijemci toče gorivo u susjednim državama gdje je jeftinije i do 30 do 60 centi. Zbog toga su na češkoj i poljskoj granici već uvedena ograničenja kako bi se spriječio takozvani 'benzinski turizam'.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+