Desničari organizirali okrugli stol o medijima u Saboru, od ostalih nije došao nitko

Okrugli stol su organizirali Klub zastupnika Dom i nacionalno okupljanje(DOMiNO) i Hrvatski suverenisti. O zaključcima su na konferenciji za novinare izvijestili saborski zastupnik Krešimir Čabaj (DOMiNO), književni kritičar Matija Štahan, publicist i geopolitički analitičar Davor Dijanović te teolog i novinar Ivica Šola pri čemu su izrazili žaljenje što okruglome stolu nisu nazočili zastupnici lijevoga političkog spektra, ali ni mediji.

Čabaj je ocijenio kako to što nije bilo „predstavnika lijevih stranaka” zapravo govori i o načinu na koji smo mi kao klub tretirani”, a Štahan drži da nedolazak medija govori o njihovoj "manipulativnoj naravi", "intelektualnoj lijenosti" i "jednoj vrsti prešutne cenzure koja je uvijek prisutna kad se otvaraju neriješena pitanja iz davnije i nedavnije hrvatske prošlosti”.

Ustvrdio je da u Hrvatskoj ne postoji pravi medijski pluralizam te da u znanosti postoji previše tabuiziranih tema vezanih nerijetko uz Drugi svjetski rat i njegovo poraće.

„Te će se teme razriješiti jednoga dana prirodnim tijekom onoga što se često pežorativno, ali zapravo znanstveno nužno naziva povijesnim revizionizmom i što je zapravo preduvjet da se sve zatajene istine iz prošlosti stave na svoje mjesto, da se ovo društvo oslobodi duhova prošlosti”, rekao je.

Dijanović: Sloboda govora ozbiljno je nagrižena

Dijanović je upozorio „ako danas u 2025. u Hrvatskoj moramo raspravljati o slobodi govora, onda to vodi zaključku da je ona ozbiljno nagrižena”.

Smatra kako u Hrvatskoj postoji „uvjetna sloboda govora” odnosno da se u politički i medijski 'mainstream' „pripuštaju” samo određene teme što drži znakom „da u Hrvatskoj nemamo stvarnu slobodu govora”.

Šola je rekao da je „problem hrvatskih institucija to što su – okupirane” od ljevice odnosno postkumunista koji su primijenili „gramšijevsku metodu” (jedan od osnivačka talijanske Komunističke partije 1921. godine Antonio Gramsci) - marša kroz institucije.

Ustvrdio je kako je glavnina podjela hrvatskog društva upravo u tome što su institucije okupirane od postkomunista. Iste elite, ili njihovi potomci, koje su vodili glavni narativ, bio on povijesni ili medijski, one su i danas, nakon 1991. godine, presvukle odjeću i to je razlog polarizacije, ocijenio je.

Šola: Masovni mediji su pali na ispitu

„To je razlog polarizacije, to je razlog hajke, kao što je recimo hajka na koncerte Marka Perkovića Thompsona, gdje su masovni mediji jednostavno pali na ispitu. Oni jedno, a narod, pola milijuna njih, pokazao je drugo”, rekao je.

Upitan za prijepore oko Thompsonovog koncerta u Zagrebu krajem godine (27. prosinca će biti održan u Areni, no ne i 28. prosinca, temeljem odluke zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića), Šola je rekao da ne zna „kako se jedna pjesma može pjevati u subotu, a u nedjelju ne” te dodao da je cenzura „nepametna”.

„To je nelogično, nepametno, jer zna se da cenzura proizvodi otpor i inat. Cenzura nikad nije dobra. U demokraciji glupost ima pravo javnosti. Ovo je demokracija i narodu se neće zabranjivati koga će slušati. Pa dobit ćeš narod protiv sebe”, poručio je.