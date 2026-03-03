DETALJAN VODIČ Što ako ste dobili nezakonito rješenje za platiti porez na nekretnine?

Stotine ljudi primilo je potpuno nezakonita rješenja po kojima moraju platiti stotine eura poreza na nekretnine. U slučaju da ste dobili takvo rješenje, evo što napraviti...

Tko po zakonu treba plaćati porez na nekretnine?

Vlasnici onih nekretnina u kojima nitko ne živi i koje stoje prazne, vlasnici kuća i apartmana za odmor, vlasnici kuća i stanova koji se daju u kratkoročni najam turistima, odnosno služe za kratkoročni najam.

Tko po zakonu ne treba plaćati porez na nekretnine?

Vlasnici nekretnina u kojima se stalno živi, vlasnici nekretnina koji su ih dali u dugoročni najam i to mogu dokazati ugovorom s podstanarima. Oni koji žive u istoj nekretnini koju i iznajmljuju (primjerice, vlasnik kuće na kat na moru, ako oni žive u prizemlju, a na katu imaju apartmane). Vlasnici neuseljivih nekretnina. Porez ne obuhvaća niti poslovne prostore i zemljišta, nego samo kuće i stanove/apartmane.

Što ako ne trebam po zakonu platiti porez, a Porezna mi šalje rješenje?

Iako biste trebali platiti u roku od 15 dana, pa se onda žaliti i čekati povrat novca, Porezna je sad napravila iznimku zbog pogreški. Tako da je najbolje odmah podnijeti žalbu. Ravnatelj Porezne je obećao da neće biti naplate dok se žalbe ne riješe. Iako je to de facto - protuzakonito.

Što trebam napisati i priložiti toj žalbi i mogu li je sam napisati?

Možete je sami napisati iako će neki morati potražiti i pomoć odvjetnika. Ako živite u nekretnini, treba priložiti potvrde o plaćenim režijama i potvrdu prebivališta (kopiju osobne). Ako je stan u dugoročnom najmu, onda ugovore o najmu.

Pa zar Porezna uprava već nema sve te dokumente?

Naravno da ima. To i je apsurd ovih pogreški i maltretiranja ljudi. Primjerice, po ugovorima o najmu koje već imaju vlasnicima su već razrezali porez koji se plaća svaki mjesec. Ali sad sve treba ponovno iako je država obećala da vas neće tražiti nikakve papire koje već imaju javna tijela.

Što ako niti ne napišem žalbu niti platim? Mogu li mi protuzakonito naplatiti porez?

Iako ste potpuno u pravu, porezni stručnjaci ne savjetuju tu opciju. Ako se ne žalite, time ćete indirektno priznati porezno rješenje. Porezna uprava vas može ovršiti, a vi to možete pobijati i ići na sud te dokazivati protuzakonitost. U konačnici biste vjerojatno dobili spor, ali biste izgubili vrijeme, živce i novac kroz taj dugotrajni postupak.

Kako se osigurati da ne dobijem rješenje?

Porezna bi trebala uskladiti svoje podatke i ne raditi ovakve pogreške. No do kraja ožujka svake godine može se prijaviti obveza plaćanja, ali i tražiti izuzeće od poreza na temelju dokaza koje prilažete (neuseljiva nekretnina, u njoj se živi, sklopljen je ugovor o najmu).