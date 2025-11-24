Detalji buktinje u Dubravi: Zalio je kombi, dva su izgorjela. Šteta je više stotina tisuća eura

Zagrebački vatrogasci intervenirali su u nedjelju oko 2.30 sati u Pleterničkoj ulici, kada se zapalila garaža. Dva kombija u potpunosti su izgorjela, a požar nije zahvatio nikakvu građevinu.

Policija je obavila očevid uz pomoć inspektora Zaštite od požara. Kako piše zagrebačka policija, utvrdili su da je nepoznati počinitelj prišao kombiju marke Volkswagen, polio ga lakozapaljivom tekućinom i zapalio. Tada se vatra proširila i na drugi kombi iste marke. Također, požar se proširio i na kombi marke Renault u vlasništvu muškarca (46), a taj je kombi samo oštećen.

Ozlijeđenih osoba nije bilo, a materijalna šteta iznosi nekoliko stotina tisuća eura.