POŽAR USRED NOĆI

Detalji buktinje u Dubravi: Zalio je kombi, dva su izgorjela. Šteta je više stotina tisuća eura

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji buktinje u Dubravi: Zalio je kombi, dva su izgorjela. Šteta je više stotina tisuća eura

Tada se vatra proširila i na drugi kombi iste marke. Također, požar se proširio i na kombi marke Renault u vlasništvu muškarca (46), a taj je kombi samo oštećen

Zagrebački vatrogasci intervenirali su u nedjelju oko 2.30 sati u Pleterničkoj ulici, kada se zapalila garaža. Dva kombija u potpunosti su izgorjela, a požar nije zahvatio nikakvu građevinu.

AKO IM SE DOKAŽE KRIVNJA Odvjetnik: 'Mladići bi mogli biti do kraja života u dugovima jer su zapalili zgradu Vjesnika'
Odvjetnik: 'Mladići bi mogli biti do kraja života u dugovima jer su zapalili zgradu Vjesnika'

Policija je obavila očevid uz pomoć inspektora Zaštite od požara. Kako piše zagrebačka policija, utvrdili su da je nepoznati počinitelj prišao kombiju marke Volkswagen, polio ga lakozapaljivom tekućinom i zapalio. Tada se vatra proširila i na drugi kombi iste marke. Također, požar se proširio i na kombi marke Renault u vlasništvu muškarca (46), a taj je kombi samo oštećen.

NEPROPISNO PRETJECAO Pijan (26) divljao Daruvarom i autom udario u drugo vozilo: Muškarac (46) završio u bolnici
Pijan (26) divljao Daruvarom i autom udario u drugo vozilo: Muškarac (46) završio u bolnici

Ozlijeđenih osoba nije bilo, a materijalna šteta iznosi nekoliko stotina tisuća eura.

