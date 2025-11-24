Pijan (26) divljao Daruvarom i autom udario u drugo vozilo: Muškarac (46) završio u bolnici

Pijani muškarac za volanom krenuo je pretjecati, pa udario u drugo vozilo koje je bilo u završnoj fazi skretanja u lijevo, a 46-godišnjak koji se nalazio u drugom vozilu, ozlijeđen je i prevezen u pakračku bolnicu. Kako je priopćila policija, 26-godišnjak je s 1.69 promila alkohola u nedjelju oko 20 sati, u Daruvaru, krenuo pretjecati bez da se prethodno uvjerio da tu radnju može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu.

- Prednjim desnim dijelom svog vozila udario u desnu stranu drugog vozila koje je bilo u završnoj fazi skretanja u lijevo. Uslijed udara to je vozilo odbačeno na zelenu površinu te je prednjim dijelom udarilo u prednji dio parkiranog vozila. To je parkirano vozilo od siline udarca udarilo stražnjim dijelom u prednji dio parkiranog vozila iza sebe - priopćili su iz policije.



26-godišnjak je smješten u posebne prostorije policije do otrježnjenja te mu slijedi optužni prijedlog.