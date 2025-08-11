Detalji dramatičnog požara kraj Omiša: 'Fronta je bila tri km, a onda je stigao spas iz zraka...'

Noćno nebo crveno od dima, plamen koji guta šumu i spušta se prema kućama, a naspram njega 150 vatrogasaca bori se da spasi ljude i imovinu. Takve scene odvijale su se u dramatičnoj noći na ponedjeljak. Veliki požar buknuo je na području Omiša, točnije iznad Jesenica i Sumpetra.

Vatrena stihija bila je duga čak tri kilometra, a gašenje je otežavao nepristupačan teren. Svaka minuta bila je bitna da se obrane mjesta. Na udaru požara našla se i kuća saborske zastupnice Marijane Puljak.

- Vatra je došla svega 15 metara od naše obiteljske kuće - napisala je u objavi na društvenim mrežama.

Istaknula je kako se nalazi u Kini te joj je bilo sve to strašno gledati i pratiti.

- Prvo sam vidjela objavu susjede sa slikama požara, pa zatim i sestre. Počelo je oko 2 ujutro, kažu, na dva mjesta oko Sumpetra. Ljudi govore da je staro selo izgorjelo skroz.

Ne znam ima li kuća među njima ili 'samo' šume i raslinja, ali šteta je golema - dodala je Puljak, koja je sve mogla samo bespomoćno promatrati iz tisućama kilometara udaljene zemlje.

No imala je sreću da je u njezinoj kući bio Danijel, gost koji već deset godina dolazi na odmor u kuću roditelja Marijane Puljak. Probudio ga je miris paljevine. Ni trenutka nije dvojio. Krenuo je pomagati i činiti sve da spasi kuću.

- Bila je katastrofa. Oko dva ujutro smo osjetili miris paljevine. Vidjeli smo potom dim ispod lampi, crvenilo na nebu. Nismo mogli ocijeniti odakle je. Sjeo sam na kajić, odmaknuo se jedno stotinjak metara od obale i vidio da gori cijelo brdo - rekao nam je Danijel Dozet.

I on kaže kako je vatra došla na 15 metara od kuće.

'Zalijevali smo krovove, natapali fasade...'

- Odmah smo se vratili i zalijevali sve vodom, natapali fasade. Samo nam je bilo da ne počne gorjeti. Izgledalo je užasno sve oko nas. Doslovce pakao. U svakom smislu te riječi. Cijelo selo se ustalo, svi su pomagali. Ne razmišljaš o strahu, supruga i dijete otišli su na sigurno, a ja sam dao sve od sebe da pomognem koliko mogu - dodao je Danijel.

Braneći sela dočekali su i zoru. Nasreću, kako se razdanilo, u pomoć su vatrogascima i mještanima mogli doći i kanaderi. Na terenu je bilo ukupno 147 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila. Zbog obima vatre, morala su doći i četiri kanadera, a u pomoć su priskočila i dva Air Tractora.

Razgovarali smo s Višeslavom Pešićem, zapovjednikom DVD-a Omiš, koji je sa svojim ljudima bio prvi na terenu.

- Počeli smo gasiti i odmah podignuli sve županijske vatrogasne snage. Došli su na požarište za nama. Pokušali smo staviti vatru u okvire. Ona se brzo širila prema kućama u naseljima. Situacija na terenu bila je iznimno teška. Aktivirali smo zato snage Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Intervencijsku vatrogasnu postrojbu Split. Zatražen je i angažman zračnih snaga - rekao je Pešić.

Nakon dolaska kanadera i Air Tractora situacija je postala bolja.

- Od magistrale do podnožja planine sve je bilo zahvaćeno požarom. Gorjeli su trava, makija, nisko raslinje, borova šuma... Vatru je dodatno raspirivao jak vjetar i zbog toga se tako širila. Zaista je u jednom trenutku bilo jako teško. Fronta je bila dugačka tri kilometra, a široka oko kilometar. Kad su došle zračne snage, onda smo uspjeli staviti požar pod kontrolu - dodao je Pešić.

Bilo je oko 11 sati kad su vatrogasci mogli uzeti malo predaha. Iza njih je bila neprospavana noć. S vatrom su se borili gotovo pola dana. Od umora su neki od njih legli na cestu kako bi uhvatili barem malo predaha. No nakon duge borbe stavili su vatru pod nadzor.

- Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca i zračnih snaga zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani. Posebno pohvaljujem lokalne dobrovoljne i profesionalne vatrogasce koji su odmah pristupili obrani obiteljskih kuća u iznimno teškim uvjetima jake bure koja je otežavala gašenje. Zahvaljujući njihovoj požrtvovnosti sačuvani su objekti i nema stradalih. Zbog sigurnosti smo izmjestili 5-6 građana iz ugroženih objekata - dodao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Nedaleko od požarišta našao se i bivši saborski zastupnik Gordan Maras, koji je objavio kako je zahvalan vatrogascima i pilotima kanadera što čuvaju živote i imovinu od vatre.

- Vatra je počela dolaziti od Dugog rata prema Krilu i Bajnicama. Borba za kuće u Krilu je počela oko 5 sati. Gorjelo je sve od Starog Sela do magistrale. Nikad nisam bio u ovako velikom požaru i nadam se da više nikad neću - rekao je Maras.