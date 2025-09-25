Detalji drame nad Baltikom. Ruski pilot samo im je mahnuo

Dva talijanska F-35 zrakoplova - ‘Ghost 1‘ i ‘Ghost 2‘ - poletjela su iz baze 50 km od Tallinna u misiju presretanja. Na trenutak je sigurnost Europe ovisila o petorici muškaraca, trojici Rusa i dvojici Talijana, koji nisu bili u radijskoj vezi. Talijani su standardnom procedurom nagnuli krila u znak upozorenja, na što su Rusi uzvratili istim manevrom. Jedan ruski pilot čak je i mahnuo, piše The Telegraph.

Sljedećih 12 minuta Talijani su pratili ruske MiG-31 sve do Kalinjingrada, neuobičajeno dugo za povredu NATO-ovog zračnog prostora. Ovaj put incident je prošao mirno, bez otvaranja vatre, iako su ruski zrakoplovi bili naoružani raketama zrak-zrak. Ipak, incident je potaknuo ozbiljne rasprave unutar NATO-a - kad, gdje i kako reagirati u budućnosti.

- Svaki put smo ponosni na našu reakciju - rekao je pukovnik Gaetano Farina, zapovjednik talijanske zračne misije Baltic Eagle III. NATO nadzire zračni prostor Estonije, Latvije i Litve - država koje nemaju vlastite borbene avione. Ovo je bila sedma intervencija od početka talijanske rotacije 1. kolovoza, no prvi put se dogodila unutar estonskog teritorija, a ne iznad međunarodnih voda. Incident se dogodio u razdoblju pojačanih ruskih aktivnosti: dronovi su lansirani prema Poljskoj, zatvarani su aerodromi u Oslu i Kopenhagenu, a pred izbore u Moldaviji pojavile su se prijetnje invazijom.

Estonija je aktivirala konzultacije prema Članku 4. NATO sporazuma. Pitanje koje se nameće: što ako Rusi to ponove, i ovaj put budu agresivniji?

Posljednje poruke iz NATO-a i EU otkrivaju da ruski avioni i dronovi u budućnosti neće naići na tako mlaki odgovor, te će ih PZO rušiti kao što je Turska napravila 24. studenog 2015., kada je turski F-16 srušio ruski Suhoj Su-24M u blizini sirijsko-turske granice.