Detalji drame u Moldaviji: Ruski dron zamalo pogodio avion sa Zelenskim, oglasio se i Kijev

Avion kojim je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij putovao iz Moldavije prema Oslu, gdje je u srijedu nazočio pogrebu norveškog kralja Haralda, zamalo je bio pogođen dronom, izjavio je norveški premijer, dok je Kijev tu verziju događaja donekle ublažio. „Njegov je avion zamalo bio pogođen dronom tijekom polijetanja iz Moldavije. To je stvarnost u kojoj on živi“, rekao je Jonas Gahr Støre za norvešku javnu televiziju NRK u srijedu navečer.

Nije iznio nikakve dodatne pojedinosti o incidentu.

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Pokretanje videa... VIDEO Zelenski stigao u Oslo na sprovod | Video: 24sata/Reuters

Izvor iz ukrajinskog predsjedništva ublažio je tu verziju u izjavi za AFP. „Radilo se o uzbuni u Moldaviji, kada je jedan (ruski) dron ušao u zračni prostor Moldavije i Rumunjske“, objasnio je.

Taj je izvor tvrdnju da je Zelenski u toj situaciji bio izložen bilo kakvoj opasnosti ocijenio „pretjeranom“.

Volodimir Zelenski stigao je u utorak navečer u Oslo, gdje se sastao s najvišim norveškim dužnosnicima, a u srijedu se pridružio brojnim drugim stranim državnicima na pogrebu kralja Haralda, koji je preminuo 28. kolovoza u dobi od 89 godina.

Zelenski je potom napustio Norvešku i otputovao u Kanadu, rekao je Støre za televiziju NRK.