Vlasnica diska iz švicarskog pakla: Mislila sam da će zaštitar učiniti što mora, sposoban je...

Tragedija koja je na Novu godinu 2026. potresla švicarsko skijalište Crans-Montana, odnijevši 41 mladi život, dobiva novi, još mračniji epilog. Curenje transkripata policijskih ispitivanja vlasnika bara "Le Constellation" baca zastrašujuće svjetlo na ponašanje Jessice Moretti (40) u trenucima dok je požar gutao sve pred sobom.

Svjedočanstva preživjelih, uglavnom tinejdžera, koji su se zatekli u paklu podrumskog kluba, u potpunoj su suprotnosti s obranom vlasnice. Prema iskazima zabilježenim u spisima tužiteljstva u Sionu, više svjedoka navelo je kako je Jessica Moretti, dok je vatra gutala prostoriju, pobjegla iz kluba noseći sa sobom novac iz blagajne.

Foto: Umit Bektas

Ona je te optužbe kategorički odbacila, tvrdeći da je bila u stanju potpunog šoka i panike, te da joj je jedini cilj bio pozvati pomoć. Ipak, ono što je dodatno razbjesnilo obitelji žrtava jest pokušaj bračnog para Moretti da odgovornost za katastrofu svale na poginulu konobaricu Cyane Panine. Tvrdili su kako je požar izazvao njezin "privatni show" s prskalicama, što je istraga opovrgnula kao glavni uzrok katastrofe.

- Kada sam vidjela plamen, okrneula sam se, sve je bilo narančasto. Željela sam da ljudi izađu, nisam htjela ići prema vatri. Mislila sam da će zaštitar učiniti sve što treba, bio je izuzetno sposoban - izjavila je.

Priznanje o potpunom izostanku sigurnosnih mjera

Detalji iz transkripata ispitivanja otkrivaju i šokantnu razinu nemara. Sama Jessica Moretti priznala je istražiteljima da u baru nikada nisu provedene vježbe evakuacije, niti je osoblje prošlo bilo kakvu formalnu obuku za postupanje u slučaju požara. Jedan od zaposlenika čak je izjavio da nije imao pojma gdje se nalaze aparati za gašenje vatre. To je potvrdio i njezin suprug, Jacques Moretti, koji je priznao da je pomoćni izlaz bio zaključan iznutra. Nakon što je nasilno otvorio vrata s vanjske strane, iza njih je pronašao gomilu tijela mladih koji su se ugušili pokušavajući pobjeći.

Foto: Constellation Crans Montana/Youtube/Screenshot

Upravo je Jacques Moretti priznao da je osobno postavio iznimno zapaljivu zvučnu izolaciju od pjene na strop, koja je u dodiru s iskrama pirotehničkih fontana izazvala fenomen "flashovera" i pretvorila klub u smrtonosnu zamku u svega nekoliko sekundi. Istraga je pokazala da tragedija nije bila tek nesretan slučaj, već posljedica dugogodišnjeg sustavnog zanemarivanja propisa. Otkriveno je da objekt punih pet godina nije prošao službenu sigurnosnu inspekciju, zbog čega su pod istragom i dvojica lokalnih dužnosnika.

Dok se Jacques Moretti nakon plaćanja jamčevine od 200 tisuća franaka brani sa slobode, njegova supruga Jessica od početka postupka nije bila u pritvoru. U međuvremenu, švicarska vlada osigurala je isplatu od 50 tisuća franaka svakoj hospitaliziranoj osobi i obiteljima poginulih, no roditelji poručuju da im nikakav novac ne može vratiti djecu. Jedan od očeva za medije je izjavio: "Za nas, 2026. ne postoji".