POGINULA 41 OSOBA

Obitelji žrtava napale vlasnike švicarskog diska iz pakla: 'Ubili ste te ljude, platit ćete za to...'

Obitelji žrtava napale vlasnike švicarskog diska iz pakla: 'Ubili ste te ljude, platit ćete za to...'
Prilikom ulaska u zgradu, nekoliko članova obitelji probilo se kroz osiguranje i nasrnulo na par, kojeg je pratio tek jedan policajac i njihov odvjetnik.

Bijesni članovi obitelji žrtava stravičnog požara koji je na Novu godinu progutao švicarski noćni klub napali su jutros vlasnike, okrivljujući ih za smrt svoje djece u kaotičnim scenama ispred zgrade tužiteljstva u Sionu. Dok su Jacques i Jessica Moretti, vlasnici kluba "Le Constellation", pristizali na četvrti dan ispitivanja, deseci ožalošćenih roditelja i rođaka okružili su ulaz, mnogi odjeveni u majice s fotografijama svojih preminulih voljenih, piše Daily Mail.

Bračni par, koji je pod sudskim nadzorom nakon pakla u kojem je u skijalištu Crans-Montana 1. siječnja poginula 41 osoba, a 115 ih je ozlijeđeno, pokušao je krivnju svaliti na konobaricu koja je također stradala u požaru.

Prilikom ulaska u zgradu, nekoliko članova obitelji probilo se kroz osiguranje i nasrnulo na par, kojeg je pratio tek jedan policajac i njihov odvjetnik. 

Nastao je potpuni kaos. Očajni roditelji gurali su vlasnike uza zid zgrade, optužujući ih za smrt svojih voljenih.

- Ubili ste mi sina, ubili ste te ljude, platit ćete za ovo! - vikao je jedan od uplakanih roditelja.

Podsjetimo, požar je izbio oko 01:30 sati u novogodišnjoj noći, pretvarajući proslavu u noćnu moru. Istraga je utvrdila da su kobnu vatru izazvale prskalice na bocama šampanjca koje su zapalile lako zapaljivu pjenu na stropu podrumskog dijela kluba. Plamen se, prema riječima preživjelih, proširio cijelim prostorom u svega nekoliko sekundi, ostavljajući stotine mladih zarobljene u vatrenoj stihiji. Mnogi od stradalih bili su tinejdžeri, a najmlađa žrtva imala je samo 14 godina.

​- U djeliću sekunde, cijeli strop je bio u plamenu. Sve je bilo napravljeno od drveta - ispričale su francuskim medijima Emma i Albane, koje su uspjele pobjeći. Evakuacija je, kako kažu, bila iznimno teška jer je put za bijeg bio uzak, a oko 200 ljudi pokušavalo je proći kroz usko stubište.

Obrana bračnog para Moretti tijekom dvadesetak sati ispitivanja temeljila se na prebacivanju odgovornosti, prvenstveno na 24-godišnju konobaricu Cyane Panine, koja je poginula u požaru. Tvrdili su da se ona, noseći promotivnu kacigu zbog koje nije vidjela strop, popela kolegi na ramena s dvije boce šampanjca s upaljenim prskalicama.

​- Nisam joj to zabranio. Nismo vidjeli opasnost. Cyane je voljela to raditi, bio je to show, voljela je biti dio showa - rekao je Jacques Moretti tužiteljima.

Njegova supruga Jessica, za koju svjedoci i nadzorne kamere tvrde da je među prvima pobjegla iz kluba s kasom ispod ruke, dodala je kako je Cyane "to radila na vlastitu inicijativu". Međutim, obitelj preminule konobarice i preživjeli svjedoci oštro su demantirali te tvrdnje, navodeći da je upravo Jessica Moretti te noći bila menadžerica, da je poticala Cyane...

U međuvremenu, istraga je otkrila šokantne sigurnosne propuste: klub nije prošao obveznu protupožarnu inspekciju od 2019. godine, a jedan od pomoćnih izlaza bio je zaključan, zbog čega su mnogi mladi pronađeni mrtvi tik do vrata kroz koja su se pokušali spasiti.

Bračni par Moretti suočava se s optužbama za ubojstvo iz nehaja, nanošenje teških tjelesnih ozljeda iz nehaja i izazivanje požara iz nehaja. Ako budu proglašeni krivima, prijeti im do 20 godina zatvora. Za obitelji žrtava, ovo je tek početak duge borbe za pravdu

