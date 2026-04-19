Detalji masakra u Kijevu: Ubio civile na ulici pa zatočio ljude u supermarketu, šest mrtvih

Najmanje šest osoba izgubilo je život, a još 15 ih je ranjeno u dramatičnom napadu koji je jučer potresao Kijev. Naoružani muškarac najprije je pucao po prolaznicima na ulici, a zatim se zabarikadirao u supermarketu gdje je držao taoce. Ukrajinske vlasti cijeli slučaj vode kao teroristički čin. Napadač, kojeg je policija na kraju usmrtila, identificiran je kao 58-godišnjak rođen u Moskvi. Prema dostupnim informacijama, koristio je automatsko oružje za koje je imao dozvolu. Sve je počelo u kijevskoj četvrti Holosijivski, gdje je otvorio vatru i ubio četiri osobe. Nakon toga je upao u supermarket, gdje je usmrtio još jednu osobu i zatočio nekoliko ljudi. Talačka kriza trajala je kratko – policija je pokušala uspostaviti kontakt, no bez uspjeha.

Specijalne snage potom su krenule u akciju. Kako je izjavio ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko, napadač je zapucao na policajce tijekom upada, nakon čega je ubijen. Prema njegovim riječima, ponašao se nepredvidivo i nasumično pucao u ljude iz neposredne blizine.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da je još jedna ozlijeđena osoba kasnije podlegla ozljedama u bolnici, čime se broj poginulih popeo na šest. Devet ranjenih zadržano je na liječenju, dok je nekima pomoć pružena na mjestu događaja.

Među ozlijeđenima je i dječak rođen 2015. godine koji je zadobio prostrijelne rane. Njegov otac i teta ubijeni su u napadu, dok je majka teško ranjena i nalazi se u bolnici.

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su četiri taoca iz supermarketa spašena te da istražitelji analiziraju sve okolnosti zločina. Napadač je, prema njegovim riječima, dulje vrijeme živio u Donjeckoj oblasti i imao kriminalnu prošlost, a još nije potvrđeno čije je državljanstvo imao.

Nakon incidenta otvorena je i interna istraga zbog reakcije policije. Povod je snimka na kojoj se vidi kako policajci napuštaju mjesto događaja nakon pucnjave. U međuvremenu su suspendirani, a načelnik kijevske patrolne policije Jevhen Žukov podnio je ostavku, ocijenivši njihovo ponašanje neprihvatljivim.

Ovakvi napadi iznimno su rijetki u Ukrajini, čak i unatoč velikoj količini oružja među stanovništvom. Od početka rata 2022. godine nije zabilježen sličan slučaj, a masovne pucnjave u zemlji događaju se vrlo rijetko.