TERORISTIČKI ČIN

Šestero mrtvih u talačkoj krizi u Kijevu: 'Mahao je automatskom puškom, ubio je i jednog taoca'

Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u svom večernjem video obraćanju da se pucnjava dogodila u četvrti Holosiivskij, te da je ozlijeđeno 14 ljudi, uključujući 12-godišnjeg dječaka

Ukrajinska policija ubila je muškarca osumnjičenog da je u subotu otvorio vatru na prolaznike u kijevskoj četvrti prije nego što se zabarikadirao u supermarket, uzeo taoce i odbio pregovarati, u incidentu u kojem je poginulo šest osoba. Ukrajinska sigurnosna služba izjavila je da se pucnjava istražuje kao teroristički čin.

Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u svom večernjem video obraćanju da se pucnjava dogodila u četvrti Holosiivskij, te da je ozlijeđeno 14 ljudi, uključujući 12-godišnjeg dječaka.

- Uzeo je taoce i nažalost, jedan od njih je ubijen. Četiri osobe su umrle  na ulici. Jedna žena je umrla u bolnici nakon što je teško ranjena - rekao je.

Ovakve pucnjave su izuzetno rijetke u Ukrajini. Neslužbeni Telegram kanali citirali su svjedoke koji su rekli da se osumnjičenik kretao niz ulicu i pucao i ubijao ljude iz neposredne blizine bez upozorenja prije nego što je ušao u supermarket.

- Napadač u Kijevu likvidiran je tijekom uhićenja - rekao je ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko na Telegramu.

- Specijalne snage ... nacionalne policije upale su u trgovinu u kojoj se nalazio napadač. Uzeo je ljude za taoce i pucao na policajca. Prije toga, pregovarači su pokušali stupiti u kontakt s njim.

Klimenko je novinarima na mjestu događaja rekao da su policajci bezuspješno pokušavali pregovarati s osumnjičenikom 40 minuta. Rekao je da je muškarac posjedovao registrirano oružje i osigurao liječničku potvrdu za njegovo korištenje.

Glavni tužitelj Ruslan Kravčenko rekao je da je napadač identificiran kao 58-godišnji Moskovljanin.

Zelenskij je rekao da osumnjičenik ima kriminalni dosje i da je zapalio stan u kojem je bio prijavljen prije nego što je izašao na ulicu s oružjem. Predsjednik je rekao da je neko vrijeme živio u istočnoj regiji Donecka, jednoj od središnjih točaka četverogodišnjeg rata s Rusijom. Kravčenko je rekao da je osumnjičenik mahao automatskim oružjem.

