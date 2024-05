Detalji napada na direktora NK Osijeka: Sedam metaka u noći, baš u tom prolazu nema kamera

Sportski direktor NK Osijek, Jose Boto (58), sjeo je u automobil Volkswagen Arteon u ponedjeljak ujutro. Krenuo je u zračnu luku u Zagreb na let za Portugal, na ranije najavljeni odmor. S njim u automobilu bio je Alfredo Almeida, njegov prvi klupski suradnik, koji je i vozio automobil. Almeida je Bota ostavio u Zagrebu i vratio se automobilom u Osijek. Parkirao ga je na isto mjesto gdje ga parkira i sportski direktor - u prolaz između dviju poslovnih zgrada u Šamačkoj ulici, nedaleko od obale Drave. Tamo se u blizini nalazi zgrada u kojoj Boto živi u unajmljenom stanu, a nedaleko je i Hotel Osijek, u kojem je odsjeo Almeida. Ništa nije dalo naslutiti dramatične trenutke koji će uslijediti. Pod okriljem noći netko je ispalio sedam hitaca u vjetrobransko staklo automobila.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa... 01:23 [TOP 3 VIJESTI DANA] Jeziva poruka usred noći za sportskog direktora Osijeka: Nitko ništa nije vidio ni čuo | Video: 24sata/Video

Da je netko pucao u VW Arteon, inače u vlasništvu jedne osječke autokuće, otkrio je jučer ujutro upravo Almeida kad je došao do automobila.

Foto: BORNA JAKSIC/PIXSELL

Inače, Boto mu je dozvolio da se slobodno koristi vozilom, pa je Almeida planirao njime otići do Opus Arene. Sedam rupa na vjetrobranu, točno na visini gdje bi bila glava vozača, da je u njemu sjedio, sablaznilo je Almeidu. Odmah je kontaktirao čelnike kluba, a oni policiju. Dojava je stigla u 8.57 sati. Prvi je na mjesto pucnjave došao direktor NK Osijek, Vladimir Čohar, a potom i policija.

Očevid je trajao sljedećih nekoliko sati. Izuzimali su se svi dokazi, a policija ih je označavala brojevima od 1 do 8. Brojem "8" označene su rupe u vjetrobranu, bile su čiste i tvorile gotovo pravilan krug. Vjetrobran se nije rasprsnuo od metaka, što je odavalo dojam da je u automobil netko pucao iz blizine. No pucnjeve nitko nije čuo.

Stanari nisu ništa čuli

U prizemlju zgrade pored prolaza i automobila dva su osiguravajuća društva, na dva kata iznad tri stana. Nitko od stanara te zgrade nije tijekom noći čuo ništa neobično. Uokolo se nalazi još poslovnih ureda među kojima i tri odvjetnička, a dvije zgrade dalje je i zgrada redakcije Hrvatske televizije, koja jedina ima noćnog čuvara. Niti on nije zapazio ništa neobično u noći na utorak, kad se pretpostavlja da je došlo do pucnjave u Botov automobil. Uz cestu je i nekoliko nadzornih kamera postavljenih sa zgrada, ali niti jedna ne gleda na prolaz, a puno prozora Hotela Osijek gleda upravo na taj dio Šamačke ulice. Do automobila je počinitelj mogao doći i sa stražnje strane. Automobil je napadaču bio gotovo savršena meta.

Nije poznato je li policija pronašla metke, čahure ili neki drugi trag koji bi sugerirali kojim je oružjem napadač pucao u automobil. No ono što je bilo jasno jest da je sedam rupa na automobilu skrivena poruka Botu. Kakve je ona prirode, mnogi nagađaju, ali malo tko se usudi reći.

Po osječkim kuloarima spominje se kako je Botu ovo poruka jer je najavio, a i proveo, neke značajne promjene u NK Osijeku, kao i rješavanje kadra koji je već dugo u klubu, a ne pridonosi ničemu, iako se zapravo ne zna na koga se to točno odnosi. Nedavno je dao otkaz treneru Zoranu Zekiću, koji, unatoč dobrim rezultatima, po mišljenju Bota, nije dovoljno dobar trener za njegovu viziju jakog europskoga kluba s rasadnikom mladih i jakih igrača. Odmah nakon otkaza Zekiću doveo je Almeidu kao koordinatora omladinske škole NK Osijeka. Priča se kako su otkazom Zekiću urušeni neki već skovani planovi o transferima igrača, igračkim postavama te razni drugi poslovi koje je Boto osujetio dovođenjem svojih odabranih ljudi, mahom stranaca, poznatih svjetskih sportskih imena. Samo dan prije nego što će mu automobil biti propucan, Boto je nekim pregovorima dao naslutiti da bi novi trener NK Osijeka mogao biti Federico Coppitelli, jedan od najboljih talijanskih trenera mlađih kategorija.

Iz NK Osijek jučer nisu htjeli previše komentirati cijeli slučaj.

- Zgroženi smo ovim incidentom i izražavamo punu podršku našem sportskom direktoru Joseu Boti te molimo sve koji imaju eventualna saznanja o ovom nemilom događaju da se obrate policiji. NK Osijek neće izlaziti s dodatnim izjavama dok traje istraga kako bi nadležna tijela mogla neometano obavljati svoj posao - priopćili su iz kluba.

Foto: BORNA JAKSIC/PIXSELL

A dok traje istraga, u klubu je, neslužbeno doznajemo, sve uskomešano. Boto je odmah obaviješten o događaju i, iako je njegova prva reakcija nakon dobivene informacije bila da se više neće vratiti u Hrvatsku, navodno se nakon razgovora s klubom predomislio. Dva sata nakon incidenta oglasio se putem društvenih mreža rekavši kako mu ne pada na pamet napustiti grad Osijek i klub te da mu ovaj događaj daje dodatni motiv za dalje.

- Poštovani članovi i navijači kluba, želio bih od srca zahvaliti za ogromnu podršku koju sam dobio nakon nedavnog incidenta koji je uključivao moj automobil. Izraz brige i solidarnosti i kluba i naših predanih navijača nešto je što iznimno cijenim u ovim izazovnim vremenima. Vaše poruke i geste podrške ponovno su potvrdile moju vjeru u snagu i jedinstvo naše zajednice. Upravo u ovakvim trenucima zablistao je pravi duh našega kluba i duboko sam zahvalan što sam dio toga. Također, želim izraziti iskrenu zahvalnost Hrvatskom nogometnom savezu i gradonačelniku Osijeka na potpori i pomoći. Njihovo sudjelovanje i briga bili su ključni i zahvalan sam na njihovoj predanosti po pitanju osiguravanja sigurnosti i dobrobiti svih uključenih. Imam puno povjerenje u policiju i njihovu sposobnost da temeljito istraže ovaj slučaj i privedu odgovorne pravdi. Vjerujem da će brzo riješiti ovu situaciju i osigurati sigurnost svih uključenih. Hvala vam još jednom na nepokolebljivoj podršci. Zajedno ćemo to prevladati i nastaviti ići naprijed otporno i odlučno - napisao je Boto na Instagramu šaljući pozdrave klubu i navijačima.