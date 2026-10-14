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LAKŠE SU OZLIJEĐENI

Detalji nesreće kod Pleternice: Žena (58) udarila dvoje djece...

Piše Luka Safundžić,
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Detalji nesreće kod Pleternice: Žena (58) udarila dvoje djece...
Foto: PU zadarska
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Protiv 58-godišnje vozačice slijedi prekršajni nalog, rekli su iz požeško-slavonske policije

Požeško-slavonska policija izvijestila je kako je u srijedu prijepodne u Kuli, u Ulici Stjepana Radića došlo do prometne nesreće. Kako navode vozačica (58) koja je upravljala automobilom nije prilagodila brzinu kretanja vozila uvjetima na cesti, zbog čega nije pravodobno zaustavila vozilo te je prednjim dijelom automobila udarila dvoje djece koja su započela prelaziti kolnik.

- Djeca su vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću županijsku bolnicu Požega radi pružanja liječničke pomoći, gdje su im utvrđene lake tjelesne ozljede. Nakon liječničke obrade puštena su kući.

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Ispitivanjem alkoholiziranosti kod vozačice nije utvrđena prisutnost alkohola, dok izvanrednim tehničkim pregledom na vozilu nisu utvrđeni tehnički nedostaci - rekli su iz policije. 

Dodaju da protiv vozačice slijedi prekršajni  nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područna služba Požega.

- Upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju i uvjetima na cesti te da posebnu pozornost obrate na pješake, osobito djecu, kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu - zaključila je policija. 

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