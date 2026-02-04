Onesposobili su kamere, upali u vilu i smaknuli ga. Cure detalji o ubojstvu Gadafijevog sina

Sin pokojnog libijskog diktatora pukovnika Gaddafija ubijen je u Libiji. Saif al-Islam Gaddafi, 53, napadnut je od strane neidentificiranih muškaraca koji su u utorak upali u vrt kompleksa koji je trebao biti visoko osiguran u Zintanu, na sjeverozapadu Libije, piše Daily Mail.

Abdullah Othman Abdurrahim, prijatelj Gaddafijeve obitelji, rekao je: „Četiri naoružana muškarca upala su u rezidenciju Saifa al-Islama Gaddafija nakon što su onesposobili sigurnosne kamere, a zatim ga likvidirali.“ Saifov rođak, Hamid Gaddafi, izjavio je da je „pao kao mučenik“, objašnjavajući da je adresa kompleksa trebala ostati tajna.

Foto: Paul Hackett

Nakon atentata na njegovog oca Muammara Gaddafija 2011. godine, Saif al-Islam bio je viđen kao najmoćnija osoba u naftom bogatoj sjevernoafričkoj zemlji.

Kao drugi sin diktatora i njegove druge supruge, Safie Farkash, Saif al-Islam bio je dio očevog unutarnjeg kruga, obavljajući diplomatske uloge u njegovo ime.

Foto: Ismail Zetouni

Tečno govoreći engleski, završio je doktorat na London School of Economics i uvijek je bio viđen kao vjerojatan nasljednik svog oca.

Pomažući Zapadu, osigurao je da Libija odustane od oružja za masovno uništenje te je pregovarao o odšteti za obitelji poginulih u bombardiranju leta Pan Am 103 iznad Lockerbieja u Škotskoj 1988. godine.

Kada je izbila pobuna protiv dugotrajne Gadafijeve vlasti 2011., Saif al-Islam je odmah odlučio podržati obitelj te postao arhitekt brutalnog gušenja prosvjeda, čije je sudionike nazivao štakorima.

Razgovarajući s Reutersom u vrijeme pobune, kazao je: "Ovdje smo u Libiji, umiremo ovdje u Libiji".

Upozorio je da će poteći rijeke krvi te da će se vlada boriti do zadnjeg čovjeka i metka.

"Cijela Libija će biti uništena. Trebat će nam 40 godina da postignemo sporazum o tome kako upravljati zemljom jer danas svi žele biti predsjednik ili emir i svatko će htjeti upravljati zemljom", upozoravao je u televizijskom prijenosu.

Nakon što su pobunjenici zauzeli glavni grad Tripoli, Saif al-Islam je pokušao pobjeći u susjedni Niger odjeven u beduina.

Zarobila ga je milicija Brigade Abu Bakr Sadik na pustinjskoj cesti te ga zrakoplovom prevezla u zapadni grad Zintan oko mjesec dana nakon što su pobunjenici pronašli i brzo ubili njegovog oca.

"Ostajem ovdje. Ustrijelit će me iste sekunde čim odem tamo", rekao je, prema audiosnimci koja je nastala kada su se stotine ljudi okupile oko starog transportnog zrakoplova libijskog ratnog zrakoplovstva.

Pobunjenicima ga je predao libijski nomad.

Idućih šest godina je proveo pritvoren u Zintanu, u bitno gorim uvjetima u usporedbi sa svojim ranijim životom kada je držao tigrove kao kućne ljubimce, bavio se sokolarstvom i družio s britanskim visokim društvom tijekom posjeta Londonu.

Organizacija za ljudska prava Human Rights Watch se sastala s njim u Zintanu. Hanan Salah, čelnica organizacije u Libiji, za Reuters je tada kazala da nije tvrdio da se s njime loše postupa. "Iskazali smo zabrinutost jer se Gadafija držalo u samici većinu vremena, a možda i sve vrijeme koje je proveo u pritvoru", rekla je.

Saif al-Islamu je nedostajao zub te je kazao da je izoliran od svijeta i da nije imao posjetitelje.

Međutim, omogućen mu je pristup satelitskoj televiziji i nekim knjigama, dodala je.