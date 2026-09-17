Detalji požara u Vinogradskoj. Izgorjele instalacije u bolničkoj kuhinji: 'Svi pacijenti su dobro'

U Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u Vinogradskoj ulici izbio je požar u četvrtak oko 13 sati. Iz bolnice su za 24sata potvrdili da je do požara došlo tijekom radova na ugradnji nove rashladne komore u skladišnom prostoru mesnice bolničke kuhinje KBCa Sestre milosrdnice.

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- U jutarnjim satima, tijekom radova na ugradnji nove rashladne komore u skladišnom prostoru mesnice bolničke kuhinje KBCa Sestre milosrdnice, došlo je do zapaljenja dijela instalacija i zaštitnih obloga uz staru rashladnu komoru. Skriveno tinjanje materijala naknadno je prouzročilo pojavu veće količine dima.

Odmah su reagirale nadležne bolničke službe i bolnički vatrogasci, a na mjesto događaja pozvana je Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba radi pregleda prostora, utvrđivanja razmjera incidenta i sprječavanja mogućeg daljnjeg širenja - objavili su iz KBC-a Sestre milosrdnice.

Zagreb: U Vinogradskoj bolnici došlo je do manjeg požara | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zahvaljujući brzoj reakciji svih uključenih službi, incident je, kažu, u kratkom roku stavljen pod nadzor.

- Kao dodatna mjera opreza, tijekom dana i noći bit će organizirano pojačano dežurstvo bolničkih vatrogasaca na mjestu događaja. Svi pacijenti KBCa Sestre milosrdnice su sigurni te ni u jednom trenutku nisu bili neposredno ugroženi. Bolnica poduzima sve potrebne mjere radi zaštite ljudi i imovine te nastavlja s redovitim pružanjem zdravstvene skrbi - naveli su.