Detalji primirja i kaosa u Rusiji: Prigožin odustao od marša, Wagnerovci napuštaju Rostov

Jevgenij Prigožin, šef ruske plaćeničke skupine Wagner, optužio je u petak rusku vojsku za "uništenje" njegovih boraca i obećao osvetiti se ruskom vojnom vrhu, nakon čega je ruska obavještajna služba FSB započela kazneni postupak protiv njega zbog poziva na oružanu pobunu. Prigožin je u petak optužio rusku vojsku za „uništavanje” njegovih boraca, a da pritom nije posve objasnio svoje optužbe, i obećao zaustaviti „zlo” vojnog vodstva. Prigožin je u nizu glasovnih poruka objavljenih na svom kanalu na komunikacijskoj platformi Telegram rekao: „Oni koji su uništili naše momke, koji su uništili živote mnogih desetaka tisuća ruskih vojnika, bit će kažnjeni. Tražim da nitko ne pruža otpor”.

Ministarstvo obrane je ubrzo objavilo priopćenje u kojem tvrdi da Prigožinove optužbe "nisu istinite i da su informacijska provokacija". Ruska obavještajna služba FSB započela je kazneni postupak protiv Prigožina zbog poziva na oružanu pobunu. Prigožin je rekao da pojedinosti onoga što se zbilo tek izlaze na vidjelo, no dodao je: "Ministar obrane (Sergej Šojgu) je stigao posebno u Rostov kako bi izvršio operaciju uništavanja Wagner PMC (privatne vojne tvrtke)". Prema fotografijama i snimkama, snage Wagnera su dobro naoružane, a imaju protuzračne sustave.

- Pobune i rušenje državnika u Rusiji su uvijek kad su opterećeni nekim vanjskim faktorima, kao što su sad s Ukrajinom. Prigožin je u ovo krenuo iz tri razloga: 1. Nerealne ambicije samog Prigožina, koji je željan veće vlasti. 2. Osjeća da mu je ugrožena pozicija i njegov život pa je spreman na sve ili ništa. 3. Da se radi o dezinformacijama te da je sve dogovoreno da se makne fokus s nekih stvari - pojasnio nam je ranije vojni stručnjak Marinko Ogorec.

Odustao od marša

Snage Wagnera danas su, podsjetimo, krenule prema Moskvi. Da bi se večeras stanje ipak promijenilo. Ruska državna TV postaja RT izvijestila je kako je grupa Wagner počela pakirati svoje stvari i da se borci spremaju napustiti Rostov. Kako tvrdi Lukašenko, Prigožin je prihvatio njegov prijedlog da zaustavi kretanje plaćenika prema Moskvi i poduzme korake za deeskalaciju napetosti.- Jutros je ruski predsjednik Vladimir Putin izvijestio bjeloruskog kolegu o situaciji na jugu Rusije s privatnom vojnom tvrtkom Wagner. Šefovi država dogovorili su zajedničke akcije. Predsjednik Bjelorusije je, u dogovoru s predsjednikom Rusije, razgovarao s čelnikom Wagnera Jevgenijem Prigožinom- izvijestila je Lukašenkova tiskovna služba. Dodaju da su pregovori trajali cijeli dan.

Prigožin: Došli smo na 200 kilometara do Moskve, ali odlazimo u suprotnom smjeru

- Htjeli su rasformirati PMC Wagner. Krenuli smo 23. lipnja na Marš pravde. Tijekom dana došli smo na 200 kilometara od Moskve. Za ovo vrijeme nismo prolili nijednu kap krvi naših boraca. Sada je došao trenutak kada se krv može proliti. Shvaćajući svu odgovornost za to, raspoređujemo kolone i prema planu odlazimo u suprotnom smjeru prema terenskim logorima- napisao je Prigožin na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Foto: Profimedia

Reagirao i Zelenski: Ovo je potpuni kaos

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da je pobuna Wagnerovih plaćeničkih snaga razotkrila potpuni kaos u Rusiji.

- Danas svijet može vidjeti da gospodari Rusije ne kontroliraju ništa. Jednostavno potpuni kaos. Odsutnost bilo kakve predvidljivosti - rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju.

Foto: Screenshot/Facebook

Zelenski je rekao da Ukrajinci neće šutjeti, neće ostati neaktivni te da sigurnost istočnog krila Europe ovisi isključivo o njihovoj obrani.

Obraćajući se Putinu na ruskom jeziku, Zelenskij mu je poručio: "Što duže vaši vojnici ostanu na ukrajinskoj zemlji, to će veće razaranje donijeti Rusiji."

- Čovjek iz Kremlja se očito jako boji i vjerojatno se negdje skriva, ne pokazuje se - dodao je.

- On zna čega se boji jer je sam stvorio ovu prijetnju. Sve zlo, svi gubici, sva mržnja - za to je on odgovoran. Nedavni događaji u Rusiji pokazuju da tamošnji šefovi ništa ne kontroliraju - rekao je.

- U jednom su danu izgubili nekoliko svojih milijunskih gradova i pokazali svim ruskim razbojnicima, plaćenicima, oligarsima i bilo kome drugom koliko je lako zauzeti ruske gradove - zaključio je Zelenski.

Prigožin seli u Bjelorusiju?

Vođa Wagnera Jevgenij Prigožin i njegovi borci neće biti procesuirani zbog pokušaja pobune i on će se preseliti u Bjelorusiju, izvijestio je Kremlj, prenosi SkyNews.

Foto: east2west news

On je naredio svojim borcima da se povuku. Najnoviji video prikazuje borce koji slave nakon što je Prigožin objavio audioporuku kojom potvrđuje deeskalaciju situacije.

- Momci, pakirajmo se i idemo kući - kaže osoba prikazana u videu.