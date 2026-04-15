'Dosje Jarak' stiže na RTL: Prve epizode prate Srđana Mlađana

Druga sezona 'Dosjea Jarak' kreće na RTL-u 24. travnja od 21.15 sati! Prve dvije epizode dokumentarnog true crime serijala prate Srđana Mlađana. Nakon emitiranja druge sezone na platformi Voyo i novih saznanja iznesenih u 'Dosjeu Jarak', reagiralo je i pravosuđe.

Autori 'Dosjea Jarak' nisu dvojili ni sekunde tijekom stvaranja epizoda koje prate slučaj Srđana Mlađana, a odustajanje od kompleksne teme im nije bila opcija.

- Jednom kad krenete proučavati što je, na koji način i zašto taj čovjek radio tako grozna djela, kad uđete u silne detalje slučaja, iskaze svjedoka, zagrizete u psihijatrijska vještačenja i vidite čitav mozaik teškog kriminala koji je započeo i puno prije samih ubojstava, kad vidite planiranja novih zlodjela čak i nakon što je prvi put završio u zatvoru, onda se nove stranice priče same otvaraju, nije bilo ni milisekunde kolebanja - objašnjava Dario Todorović.

Jasan je po tom pitanju i Jarak!

- Mi od priče odustajemo samo u slučaju da nam netko od ključnih sugovornika kaže da ipak ne želi pričati. Ova priča nije takva. Nije ju bilo jednostavno posložiti, ali odustajanje nije bilo opcija - zaključuje proslavljeni reporter i autor.

Čim su se počele pripremati epizode nazvane 'Rođeni ubojica', bilo je jasno da je ta tema važna i komplicirana.

- Svjestan svih elemenata koje sadrži i koji cilj ima, a to je upozoriti da opasan čovjek uskoro izlazi na slobodu, iskreno, tiho sam u sebi ponavljao - zbog ovakvih priča postoji 'Dosje Jarak'. Istražiti, ispričati, podsjetiti i ako se sve posloži - promijeniti - naš je cilj. Kako je emisija dobivala obrise i karakter, osjećaj da imamo nešto jako opipljivo i konkretno bio je sve jači. Kad sam pogledao epizodu prije emitiranja, instinkt i intuicija javili su - ovo je dobro. A onda pustite emisiju u eter i čekate da odjekne. Nikad ne možete biti sto posto sigurni, ali bio sam spokojno uzbuđen, jer sam znao da smo po svim kriterijima sve napravili kako treba, a reakcije pravosuđa i gledatelja na platformi Voyo potvrdila su sve - otkrio je Jarak.

Ideja 'Dosjea Jarak' je mijenjati stvari, jasan je Andrija Jarak, pričanjem priče sastavljene od činjenica i sugovornika koji su bitni za temu kojom se bave.

- Ovo je jako važno za nas, ali i potvrda da novinarstvo mijenja stvari. Zbog toga sam jako sretan. I sad bih od uzbuđenja poskočio jer mi se već nove priče vrte po glavi. Sve je to ogroman poticaj - otkriva suautor 'Dosjea Jarak'.

- Naša glavna ideja je ispričati priče tako da ih ljudi razumiju, da budu upečatljive i da otvore oči svima i osvijeste ih kako ima puno mračnih djela i pojedinaca koji nisu nestali samo zato što smo privremeno zaboravili na njih. Silne reakcije gledatelja pokazale su da smo uspjeli - zaključio je Todorović.

