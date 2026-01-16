Vlasnica bara u Švicarskoj naredila djevojci da nosi kacigu

Kaos vlada oko istrage katastrofalnog požara u Crans-Montani u Švicarskoj u kojem je poginulo 40 mladih na Novu godinu. Državno odvjetništvo Valaisa dva je tjedna odustajalo od naloga za obdukciju Trystana Pidouxa (17) iz Pullyja u kantonu Vaud. Potom su promijenili odluku: tijelo tinejdžera već je bilo izloženo u kapelici Saint-Roch u Lausannei, a sprovod je bio zakazan za srijedu. No u utorak navečer sudski su patolozi ipak preuzeli tijelo kako bi obavili obdukciju.

Foto: Društvene mreže

Njegova majka, Vinciane Stucky, rekla je za Blick: „Sve smo organizirali.“ Cvijeće, svećenika — Stucky je morala sve odgoditi. „Način na koji se sve to dogodilo bio je iznimno brutalan!“ Trystan Pidoux prva je poznata žrtva nad kojom je provedena obdukcija.

Samo nekoliko dana ranije, nadležno državno odvjetništvo našlo se na meti kritika i u drugom slučaju: odbilo je zahtjev za obdukciju koji je podnijela obitelj talijanskog golfera Emanuela Galeppinija (16). Državno odvjetništvo u Rimu tada je preuzelo stvar u svoje ruke i naložilo obdukcije šest talijanskih žrtava. Talijan Giovanni Tamburi (16) čak je morao biti ekshumiran u tu svrhu. Postupak izaziva pitanja i u Švicarskoj: nekoliko odvjetnika žrtava i bolnice u neposrednoj blizini — poput bolnice u Sionu i Sveučilišne bolnice u Lausannei — nisu upoznati s time da su provedene obdukcije nad žrtvama požara u Crans-Montani. To je izvijestio list „NZZ“, pozivajući se na više izvora.

Činjenica da državno odvjetništvo Valaisa isprva nije provelo obdukcije naišla je i na nerazumijevanje stručne zajednice. Tako je Ulrich Zollinger, profesor sudske medicine i bivši supredstojnik Instituta za sudsku medicinu Sveučilišta u Bernu, rekao za „NZZ“ da, prema njegovu iskustvu, većina rodbine želi točno znati kako i od čega su žrtve preminule.

Stavi kacigu

Danima se pojavljuju novi detalji o tragičnoj sudbini mlade konobarice s kacigom – Cyane Panine (†24). Poginula je u požaru u Crans-Montani.

U srijedu su roditelji mlade žene u priopćenju opovrgnuli tvrdnje da je njihova kći bila bliska s Jessicom i Jacquesom Morettijem – vlasnicima bara Le Constellation. Morettijevi su ranije tvrdili da im je Cyane Panine bila poput „male sestre“. Prema riječima njezine obitelji, stvarnost je, međutim, bila drukčija. „Osjećala se iskorištavano i morala je raditi nevjerojatno duge smjene.“ Na večer 31. prosinca Cyane Panine trebala je zapravo posluživati goste. „Unatoč tome, po nalogu Jessice Moretti spuštena je u podrum i izvršavala njezine upute. Nije bila obaviještena ni o kakvim opasnostima ni o sigurnosnim mjerama“, naveli su njezini roditelji. Dok je posluživala boce šampanjca ukrašene prskalicama, Cyane Panine sjedila je na ramenima maskirane osobe. Nesvjesna opasnosti, prskalica je pala preblizu zapaljivom zvučno-izolacijskom stropu, koji se iznenada zapalio – i u nekoliko minuta plamen je zahvatio cijelu prostoriju.

Moretti: „Učinila je to svojom voljom“

Sada istražni spisi do kojih je došao talijanski list Corriere della Sera otkrivaju da je Jessica Moretti u svojim iskazima istražiteljima ostavila dojam kako je Cyane Panine sama inicirala taj čin. „Učinila je to svojom voljom. Nije se trebala popeti na ramena“, navodno je rekla Moretti. Takvu verziju događaja jasno osporava više svjedoka.

Foto: Profimedia/Reuters/Screenshot

Jedna od njih je Camille C.*, dobra prijateljica Cyane Panine i bivša konobarica u Le Constellationu. „Vlasnica je došla u panici i rekla Cyane da 16 boca šampanjca treba odnijeti do stolova te da nemaju dovoljno osoblja.“ I Camille C. morala je uskočiti u pomoć. Naglašava da to nije bila spontana akcija, već jasna uputa voditeljice lokala. Ni nošenje kacige nije bilo dobrovoljno. „Jessica joj je rekla da stavi kacigu. I ja sam morala nositi bijelu masku – također na Jessicin zahtjev.“

Kaciga koju je nosila značajno joj je ograničila vidno polje. Prema istražnim spisima, Cyane Panine jedva je mogla primijetiti da goruće prskalice dodiruju strop. Tamo se zapalila zvučno-izolacijska pjena, a vatra se potom vrlo brzo proširila.