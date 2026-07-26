Detalji strave kod Šolte: 'Nestali skiper je Austrijanac. Bacali su mu konop, više ga nisu vidjeli'

U akvatoriju Šolte od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati s katamarana pao u more nakon čega mu se gubi svaki trag, doznaje se u splitskoj policiji i Lučkoj kapetaniji. Događaj je zabilježen u nedjelju oko 9 sati kada je zaprimljena dojava da je na području Šolte skiper s charter katamarana pao u more. U policiji kažu kako su sve žurne službe odmah upoznate o događaju i upućene na mjesto događaja.

S detaljima nesreće obratio se Ivan Paušić, voditelj Službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Split, piše Slobodna Dalmacija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Potraga za nestalim skiperom | Video: Čitatelj 24sata

- Oko 9.10 sati primili smo poziv o padu osobe s jedrilice u more s južne strane otoka Šolte. Nakon dojave angažirane su brodice Lučke kapetanije i Pomorske policije. Na mjestu događaja zatekli su jedrilicu sa šest osoba. Posada je izjavila da je došlo do pada voditelja, odnosno osobe koja je upravljala brodicom, u more. Prema našim saznanjima, osoba je išla provjeriti konop koji se omotao oko propelera. Uslijed valova, koji su bili visoki oko dva i pol metra, more ga je udaljilo od brodice. Pokušali su mu dobaciti konop, ali ga nakon nekoliko minuta više nisu vidjeli. Sve naše brodice pretražuju područje, a angažiran je i zrakoplov HRZ-a tipa Pilatus koji nadzire područje potrage. Događaj se dogodio oko šest nautičkih milja od Šolte. More je bilo jačine 3 do 4, uz valove visine oko dva i pol metra - kazao je Paušić.

Riječ je o osobi staroj 46 godina, austrijskom državljaninu, a sve ovisi o tome u kakvom se psihofizičkom stanju osoba nalazi, kaže.

- Potražne brodice su i dalje na terenu, očekujemo i angažman helikoptera HRZ-a. Ostajemo na području potrage dok god to bude moguće. Novi skiper iz agencije koji je zamijenio nestalog voditelja preuzeo je brodicu, koja se s posadom vraća prema Trogiru. Jedrilica je jučer krenula iz Trogira prema Maslinici, a jutros su se kretali u smjeru Hvara i Korčule. Nestali skiper je austrijski državljanin, kao i ostali članovi posade - kazao je Paušić.