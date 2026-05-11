PREŠAO U SUPROTNI TRAK

STRAVA KOD POŽEGE Vozač (61) poginuo u frontalnom sudaru. Djevojka (25) teško ozlijeđena

Piše Franjo Lepan, Luka Safundžić, Antonela Šaponja,
Foto: PU požeško-slavonska

Kako doznajemo, djevojku su helikopterom prevezli u KBC Osijek. Vatrogasci su morali rezati smrskana vozila kako bi izvukli ozlijeđene osobe

Muškarac (61) poginuo je u ponedjeljak, 11. svibnja oko 5.35 sati u teškoj prometnoj nesreći nakon što je osobnim automobilom prešao u suprotnu prometnu traku te se frontalno sudario s drugim automobilom kojeg je vozila 25-godišnjakinja.

ZATVORILI CESTU
FOTO STRAVE Jedan mrtav u sudaru kod Požege: Vatrogasci rezali lim auta da izvuku ljude

Kako su izvijestili iz PU požeško-slavonske, djevojka je teško ozlijeđena. Kako doznajemo, djevojku su helikopterom prevezli u KBC Osijek. Vatrogasci su morali rezati smrskana vozila kako bi izvukli ozlijeđene osobe.

Foto: Pozeski.hr

Očevidom je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda. U  vremenu od  5.50 do 10.05 sati, državna cesta D51 bila je zatvorena i promet se odvijao alternativnim pravcima. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

