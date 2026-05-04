DETALJI STRAVE U ŠIBENIKU Psa vezao za auto pa ga vukao po cesti. Muškarac (59) u pritvoru!

Piše Veronika Miloševski,
Šibenska policija uhitila je muškarca (59) koji je vukao zavezanog psa za auto po cesti u nedjelju ujutro, objavila je policija. ​Stravičan događaj dogodio se u Ulici 8. dalmatinske udarne brigade.

- Muškarac se sumnjiči da je jučer, 3. svibnja u jutarnjim satima u Šibeniku, u Ulici 8. dalmatinske udarne brigade, upravljao vozilom šibenskih registarskih oznaka te pritom kroz prozor vozila na lancu vukao po ulici svog psa križane pasmine te mu tako nanio ozljede po tijelu. Ozlijeđenog psa zbrinuo je uži član obitelji - navodi policija.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Podsjetimo, na Facebook stranici Šibenske šape objavljena je uznemirujuća snimka koja prikazuje psa zavezanog za automobil. Na videozapisu se vidi kako dok automobil vozi, pas trči za njim.

Facebook stranica je prvo objavila fotografije psa, uz napomenu da je pronađen kako luta gradom s lancem. Kasnije su objavili i snimku psa zavezanog za automobil.

- Ovo je DNO DNA. Vlasnik je došao po psa kojeg smo maloprije objavili.  Tražimo od nadležnih da hitno reagiraju.Ovo je nedopustivo - stoji u objavi.

