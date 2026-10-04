Detalji strave u Zagorju: Pijan vozio pa autom izlezio s ceste. U nesreći je poginuo suvozač (19)

Noćas, 4. listopada 2026. godine, oko 4,20 sati, u Krapinskim Toplicama, u mjestu Jurjevec, došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok je druga osoba zadobila tjelesne ozljede.

Obavljenim očevidom policijskih službenika, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, utvrđeno je kako je 23-godišnji hrvatski državljanin upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,61 promila, pri čemu brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste, uslijed čega je izgubio nadzor nad vozilom, sletio izvan kolnika te udario u objekte i prepreke uz cestu.

U prometnoj nesreći smrtno je stradao 19-godišnji putnik u vozilu, dok je 23-godišnji vozač zadobio lakše tjelesne ozljede s mogućnošću prekvalifikacije te je prevezen u Opću bolnicu Zabok, gdje je zadržan na liječenju.

Mrtvo tijelo smrtno stradalog putnika prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Protiv 23-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 1. i 4. Kaznenog zakona.