19. FEMICID OVE GODINE

Strava u Zagorju: Muškarac vatrenim oružjem ubio ženu (39), pa si presudio u klijeti

Strava u Zagorju: Muškarac vatrenim oružjem ubio ženu (39), pa si presudio u klijeti
Tijelo žene je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Ovo je 19. femicid u Hrvatskoj ove godine...

Policijska uprava krapinsko-zagorska javila je noćas nešto prije 3 sata da je u nedjelju, 14. prosinca 2025. godine, u Bedekovčini, u obiteljskoj kući, počinjeno ubojstvo žene. Pretragom terena pronađen je muškarac koji se dovodi u vezu s događajem, a koji si je oduzeo život.

Kako doznaje Zagorje.com ubojstvo se dogodilo nešto iza 1 sat u noći sa subote na nedjelju. Muškarac (1982.) je vatrenim oružjem ustrijelio suprugu (1986.) te kasnije počinio samoubojstvo u klijeti, nedaleko od mjesta ubojstva.

Očevidom, koji je još uvijek u tijeku, rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006
● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222
● Više informacija potražite na: www.sigurnomjesto.hr

