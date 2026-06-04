Detalji stravičnog pada aviona: 'Okomito su se strmoglavili u smrt, nije im bilo spasa'

Vidio sam taj avion u letu. U šoku sam gledao kako u jednom trenutku strmoglavo juri prema zemlji, u šoku nam je ispričao Nijaz Delić, iskusni pilot koji je svjedočio stravičnoj avionskoj nesreći na području Medulina u kojoj su poginule četiri osobe,

Nijaz je i vlasnik sportskog aerodroma Delić Air, na koji je mali zrakoplov trebao sletjeti. No na visini od oko 300 metara sve je krenulo po zlu iz, za sada, još nepoznatog razloga. Avion se, kako je objasnio Nijaz, strmoglavo srušio u polje kraj odlagališta otpada Kaštijun, oko dva kilometara zračne linije od aerodroma. Bilo je oko 11.20 sati. Odmah su alarmirane sve hitne službe. Na teren su izašli vatrogasci, policija, Hitna pomoć... Dolaskom ekipa na mjesto pada zatekli su smrskani manji avion. Do neprepoznatljivosti. Od njega je, kažu, ostala samo hrpa željeza.

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Nažalost, putnicima nije bilo spasa. Njihove ozljede bile su izuzetno teške i, kako govore upućeni, nespojive sa životom.

- Dojava nam je stigla u 11.20 sati. U dojavi su rekli da je riječ o padu manjeg aviona između Kaštijuna i medulinskog sportskog aerodroma. Odmah po dojavi aktivirana su sva tri raspoloživa tima Hitne medicinske službe i hitna helikopterska medicinska služba. Po dolasku na mjesto intervencije timovi su zatekli četiri smrtno stradale osobe. Ozljede su bile nespojive sa životom i mogla se utvrditi samo smrt. Nažalost. Nije se imalo smisla pristupiti reanimaciji jer su tijela bila u jako lošem stanju - rekla je Tatjana Čemerikić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Osim timova hitne medicinske pomoći, na teren je izašla i policija koja je ogradila cijelo područje. Nisu dopuštali prilazi nikome, osim vatrogascima i djelatnicima Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

- Poduzimamo mjere i radnje iz nadležnosti. Policija će obaviti očevid, a za samu istragu zadužena je Agencija - dodali su nam kratko iz Policijske uprave istarske.

Vezano uz nesreću oglasila se i Hrvatska vatrogasna zajednica. Potvrdili su kako su na intervenciji bili sedam vatrogasaca s tri vatrogasna vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Pula te su izrazili sućut obiteljima osoba stradalih u ovoj zrakoplovnoj nesreći.

Kako doznajemo, najvjerojatnije je riječ o stranim državljanima. Avion je poletio iz Austrije, a trebao je sletjeti upravo u Medulin. Na avionu se nalaze njemačke oznake.

Nijaz Delić rekao nam je kako je avion imao dozvolu za letenje, ali je trebao tražiti i dozvolu za slijetanje. Međutim, ona nije zatražena. Ubrzo se saznalo da je avion pao.

- Nije se čula nikakva eksplozija, što je čudno. Dolazio je iz smjera Pule. Čuo sam i zvuk tog aviona. Kod odlagališta otpada Kaštijun, oko dva kilometra zračne linije od našeg aerodroma, jednostavno je, bez ikakvog predznaka, krenuo u lijevi spuštajući zaokret. Kao u spiralu. Napravio je puni okret i onda je pilot pokušao ispraviti avion. Uspio ga je izravnati bez nagiba. Ali onda je u idućem trenutku jednostavno jako strmo krenuo prema zemlji. Znao sam da nije dobro - ispričao nam je Delić koji je svjedočio užasu.

Što je moglo poći po zlu, teško je reći. Čitavu istragu, kako su rekli iz policije, preuzet će Agencija za istraživanje nesreća u zračnom pomorskom i željezničkom prometu koja će utvrditi sve okolnosti ove stravične nesreće. Delić kaže kako ga jedna stvar čudi.

- Početna visina bila je oko 300 metara. Nakon tog lijevog zaokreta i ispravljanja aviona je pao. To je bilo u svega par trenutaka. Prvo je preletio naš aerodrom u smjeru pomera. Nakon što je pilot nakon spirale poravnao avion, našao se ubrzo pod strmim kutom jureći prema tlu. U takvoj situaciji zašao je za šumoviti dio i jednostavno nestao. Sam pad nisam vidio. No ono što me čudi je da nije bilo niti dima. U takvim situacijama bude eksplozija i dima. Vrlo je zbunjujuće - nastavio je objašnjavati ovaj iskusni pilot.

Kaže i kako je vrijeme bilo idealno za letenje.

- Može biti puno razloga za takav pad aviona. Najčešći je razlog vrijeme, kad ljudi ulete u loše vrijeme i neiskusni su pa dođe do problema. No jučer je vrijeme za letenje bilo idealno. Drugi faktor je neki tehnički problem, poput zaglavljenog upravljača ili je nešto moglo pasti na njega. Može biti i treći razlog koji u ovom trenutku ne bih iznosio bez detalja. Često u takvim avionima bude i više pilota. Jesu li svi znali letjeti, to ne znam. Jednog od njih sam vjerojatno i poznavao - istaknuo je Delić.

Kaže kako je, prema njegovoj procjeni, brzina pri padu bila viša od 200 kilometara na sat.

- U spirali je brzina bila manja. Kad je ispravio avion i krenuo pravolinijski prema tlu, brzina se povećavala. Nije im bilo spasa - dodao je Delić.

Ističe kako vjeruje da je avion bio redovito održavan, po čemu su Austrijanci poznati.

- Svi avioni su sigurni jer podliježu redovitima sustavima održavanja i kontrole. Tehnika tu nije smjela zakazati. Ne znam godinu gradnje aviona, ali Austrijanci ne voze avione stare sto godina - zaključio je na kraju Delić.