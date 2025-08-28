Detalji sudara u Slavonskom Brodu: Motorist udario u auto i sletio u kanal. Poginuo putnik

Dana 28. kolovoza u 15.25 sati, u Slavonskom Brodu, Kerdeni, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena te potom od zadobivenih ozljeda preminula u bolnici u Slavonskom Brodu.

Policijski službenici su očevidom utvrdili da je 24-godišnjak upravljajući osobnim automobilom započeo preko pune razdjelne crte pretjecati osobni automobil ispred svoga u trenutku kada je 25-godišnjak upravljajući motociklom već bio u punoj fazi pretjecanja (preko pune razdjelne crte) navedenih automobila te je u kočenju došlo do udara motocikla u stražnji lijevi dio automobila, kojim je upravljao 24-godišnjak i pada motocikla zajedno sa 25-godišnjim vozačem u odvodni kanal.

Ozlijeđenom 25-godišnjaku je pružena liječnička pomoć u bolnici u Slavonskom Brodu gdje je naknadno od zadobivenih ozljeda preminuo.

Policijski službenici protiv 24-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.