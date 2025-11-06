Obavijesti

DVOJE TEŠKO OZLIJEĐENO

Detalji teške nesreće u Ozlju: Vozač izgubio kontrolu, udario u stup i hidrant. Umro putnik (18)

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Od trenutka prometne nesreće do 00.35 sati iza ponoći promet je bio u prekidu te se odvijao obilaznim ulicama.

Policija je objavila detalje prometne nesreće u Ozlju oko 19 sati u kojoj je jedan čovjek poginuo, a još dvoje ljudi je teško ozlijeđeno.

- Osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljao je 18-godišnjak koji je zbog neprilagođene brzine u zavoju izgubio nadzor nad upravljačem i u zanošenju sletio izvan kolnika te udario u rub nogostupa, nakon čega je u nekontroliranom kretanju udario u metalni stup hidranta, a potom u kameni stup i dvorišnu ogradu 57-godišnjaka gdje se prevrnuo na bok i zaustavio - navodi policija.

U prometnoj nesreći vozač i 24-godišnji putnik iz vozila teško su ozlijeđeni dok je 18-godišnji suvozač na mjestu smrtno stradao. Tijekom očevida utvrđeno je da su vozač i oba putnika koristili sigurnosni pojas.

TEŽAK SUDAR Užas iznad Brela: Motociklist u KBC-u Split nakon teškog sudara s autom, prevezao ga helikopter
Užas iznad Brela: Motociklist u KBC-u Split nakon teškog sudara s autom, prevezao ga helikopter


 
- Po završetku kriminalističkog istraživanja zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv vozača osobnog automobila nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava - zaključuje policija.

