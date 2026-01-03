O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće bit će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku
Detalji tragedije kod Drniša: Prešao u suprotnu traku, zabio se i preminuo na mjestu
Smrtno je stradao muškarac (49) u prometnoj nesreći u mjestu Moseć kraj Drniša u petak oko 11.30 sati. Zbog neprilagođene brzine, muškarac je izgubio kontrolu nad autom, a onda je prešao u suprotnu traku, piše šibensko-kninska policija.
Nakon toga, izletio je s ceste i udario u zemljano uzvišenje, gdje se i zaustavio. Od siline udarca, na mjestu nesreće je smrtno stradao.
O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće bit će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
