Obavijesti

News

Komentari 0
U MJESTU MOSEĆ

Detalji tragedije kod Drniša: Prešao u suprotnu traku, zabio se i preminuo na mjestu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji tragedije kod Drniša: Prešao u suprotnu traku, zabio se i preminuo na mjestu
ILUSTRACIJA | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće bit će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku

Smrtno je stradao muškarac (49) u prometnoj nesreći u mjestu Moseć kraj Drniša u petak oko 11.30 sati. Zbog neprilagođene brzine, muškarac je izgubio kontrolu nad autom, a onda je prešao u suprotnu traku, piše šibensko-kninska policija.

SVE ĆE TO UNIŠTITI Bombe, mine, stotine metaka. Policiji predao cijeli arsenal
Bombe, mine, stotine metaka. Policiji predao cijeli arsenal

Nakon toga, izletio je s ceste i udario u zemljano uzvišenje, gdje se i zaustavio. Od siline udarca, na mjestu nesreće je smrtno stradao.

POTRAGA U MEĐIMURJU Nedaleko od Preloga pronašli su tijelo nestalog muškarca (52)
Nedaleko od Preloga pronašli su tijelo nestalog muškarca (52)



O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće bit će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'
SELFIE SMRTI U DUBROVNIKU

Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'

Muškarac se s obitelji fotografirao na stijenama. Upao je u more. Nisam mu mogao pomoći, kaže Dubrovčanin Dominko Radić, kojemu je more u akciji spašavanja razbilo cijelu provu
Američki specijalci u noćnom napadu uhvatili Madura, nema stradalih Hrvata u Venezueli
NAPAD NA VENEZUELU

Američki specijalci u noćnom napadu uhvatili Madura, nema stradalih Hrvata u Venezueli

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje
Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura
KAKAV SRETNIK

Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026