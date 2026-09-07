Detalji tragedije kod Samobora: Motociklist se zabio u auto i poginuo. Vozač auta ozlijeđen

Vozač motocikla (54) marke Honda smrtno je stradao u sudaru s automobilom u Rakovu Potoku u nedjelju oko 20.20 sati. Motociklist je išao Karlovačkom cestom u smjeru sjeveroistoka, izvijestila je PU zagrebačka.

- Dolaskom do lijevog zavoja nije brzinu kretanja prilagodio stanju na cesti te je pri kočenju izgubio nadzor nad motociklom, prešao na sjeverni kolnički trak namijenjen za kretanje vozila iz suprotnog smjera te naletio na osobni automobil marke Škoda zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 32-godišnjak - stoji u priopćenju.

Vozač automobila lakše je ozlijeđen. Liječnička pomoć ozlijeđenom vozaču pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice. Na mjestu događaj obavljen je očevid dok je promet državnom cestom D1 bio obustavljen do ponedjeljka, do 1 sat.

Mrtvo tijelo 54-godišnjaka prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.