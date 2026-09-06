VIDEO Horor u Miamiju: Teretni avion izletio s piste nakon slijetanja. Najmanje pet mrtvih!

Najmanje pet ljudi poginulo je u stravičnoj nesreći u Miamiju, javlja BBC. Zrakoplov koji pripada Amazonu u nedjelju je nakon slijetanja izletio s piste na međunarodnoj zračnoj luci u Miamiju, završio je uz cestu...

Prema američkoj Saveznoj upravi za zrakoplovstvo (FAA), teretni Boeing 767-300 sletio je u Miami oko 14 sati po lokalnom vremenu.

Piloti prije slijetanja nisu javili da postoji neki problem.

- Avion se zabio u nekoliko vozila i potom je došlo do požara - objavio je CNN.

WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp — BNO News (@BNONews) September 6, 2026

Zrakoplov je prethodno poletio iz međunarodne zračne luke Luis Muñoz Marín u San Juanu u Portoriku.

Na mjesto nesreće odmah su stigle sve hitne službe, još najmanje pet ljudi je ozlijeđeno u ovoj horor-nesreći.

Nakon nesreće obustavili su promet u zračnoj luci, letovi će kasniti najmanje šest sati.

- Možemo potvrditi da je naš avion sudjelovao u nesreći. Prikupljamo sve detalje i surađujemo s vlastima kako bismo otkrili što je dovelo do nesreće - poručuju iz Amazona...