DETALJI TRAGEDIJE Poginuo motociklist kod Dubrovnika: Pretjecao i zabio se u motocikl

Motociklist (35) je poginuo u prometnoj nesreći u četvrtak rano ujutro kod Dubrovnika na predjelu Vidikovac, javila je dubrovačko-neretvanska policija. Provedenim očevidom policija je utvrdila da je do prometne nesreće došlo kada je vozač motocikla (35) u preglednom zavoju počeo, preko pune razdjelne crte, nepropisno pretjecati skup vozila odnosno teretno i priključno vozilo koje se vozilo ispred njega u istom smjeru.

Pretjecanje je započeo, a da se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti po druge sudionike u prometu uslijed čega je došlo do sudara prednjeg dijela navedenog motocikla s prednjim dijelom drugog motocikla kojim se iz suprotnog smjera vozio muškarac (38) koji nema položenu A2 kategoriju.



Vozač koji je izazvao prometnu nesreću smrtno je stradao na mjestu događaja dok je motociklist (38) zadobio teške tjelesne ozljede, te je hospitaliziran u Općoj bolnici Dubrovnik.





Promet na ovom dijelu državne ceste D8 je za vrijeme trajanja očevida bio zatvoren za sva vozila te se odvijao alternativnim pravcima, a pušten je u promet u 7:25 sati kada je očevid završio. Tijelo preminulog motocikliste je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik gdje će se utvrditi točan uzrok smrti.

