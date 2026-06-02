Detalji tragedije u SAD-u: Dječak (2) odlutao dok je otac gledao serije. Našli ga mrtvog...

Amerikanca Aarona Paulsena iz savezne države Oregon tereti se za zanemarivanje djeteta nakon tragične smrti njegova dvogodišnjeg sina Danea, koji je prošle godine nestao iz obiteljske kuće, a potom je pronađen mrtav u obližnjoj rijeci. Prema novim sudskim dokumentima, Paulsen je u trenutku nestanka dječaka navodno gledao nekoliko epizoda televizijske serije zaredom, dok je mali Dane sam izašao kroz klizna staklena vrata kuće smještene uz rijeku u gradiću Siletz, prenosi NYPOST.

Majka dječaka, Cha Met Jackson, prije odlaska navodno je ocu rekla da je odgovoran za brigu o sinu. Međutim, prema navodima tužiteljstva, dječak je uspio neprimijećeno izaći iz kuće.

U sudskim spisima navodi se i da je majka u jednom trenutku čula kucanje na vratima prikolice koja se nalazila na njihovu imanju. Posumnjala je da je riječ o njezinu sinu te pomislila: "O, sranje, beba je vani." Unatoč tome, nije otvorila vrata već je nastavila čistiti unutrašnjost vozila.

Tužiteljica Jenna Wallace tijekom sudskog ročišta otkrila je da je dječak bio bez nadzora oko 15 minuta prije nego što su roditelji primijetili da ga nema.

Policija je tijekom potrage pronašla otisak dječjeg stopala uz obalu rijeke Siletz, kao i igračku kojom se dječak igrao neposredno prije nestanka. Istražitelji navode da su roditelji znali kako Dane obožava vodu i da se nije bojao rijeke, iako nije znao plivati.

Nakon opsežne potrage koja je trajala 11 dana, tijelo dječaka pronašao je neovisni ronilac u rijeci nedaleko od obiteljske kuće.

Sudski dokumenti otkrivaju i da ovo nije bio prvi put da su susjedi prijavljivali zabrinutost zbog djece bez nadzora. Nekoliko susjeda tvrdilo je da su više puta viđali Danea i njegovu stariju sestru kako se sami igraju izvan kuće.

Prije preseljenja u Siletz, jedan susjed pozvao je policiju zbog sumnje na zanemarivanje djece. Tvrdio je da nije bilo neuobičajeno da njihova kći kao mala ostane sama u dvorištu ili čak na ulici između 30 i 60 minuta.

U jednom slučaju tinejdžer je pronašao malenog Danea kako sam stoji uz autocestu, odjeven samo u pelenu i plavi džemper. Mladić ga je tada vratio roditeljima.

Velika porota podignula je optužnicu protiv Paulsena u listopadu 2025. godine. Otac se izjasnio da nije kriv za prekršajno djelo zanemarivanja djeteta.

Tužiteljstvo je najavilo da će tijekom suđenja pozvati čak 20 svjedoka koji bi trebali rasvijetliti okolnosti tragedije koja je šokirala lokalnu zajednicu.