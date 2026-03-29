MOTOCIKLOM U SUPROTNI SMJER

Detalji užasa kod Mošćeničke Drage: Udario u auto i poginuo, potpuno je izgorio motocikl

Piše Luka Safundžić,
ILUSTRACIJA | Foto: Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Uslijed udara motocikl se zapalio i u potpunosti izgorio, a vozač je odbačen izvan kolnika, rekla je policija...

PU primorsko-goranska izvijestila je kako je u prometnoj nesreći do koje je došlo u subotu iza 19 sati na državnoj cesti DC-66 kod Mošćeničke Drage smrtno stradao motociklist (50). Do prometne nesreće došlo je kada vozač motocikla riječkih tablica, krećući se iz smjera Brseča u smjeru Opatije, u zavoju nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju na cesti te je izgubio nadzor nad vozilom i prešao u prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, gdje je udario auto pulskih tablica, kojim je upravljao 43-godišnji vozač.

Dodaju da se uslijed udara motocikl zapalio i u  potpunosti izgorio, a vozač je odbačen izvan kolnika u travnato-kameniti usjek ispod razine ceste te je preminuo na mjestu nesreće.

- U prometnoj nesreći sudjelovali su vozač osobnog vozila i dvije putnice, koji nisu ozlijeđeni - objavila je policija. 

Zaključuju i da je očevid objavljen u nazočnosti zamjenice županijske državne odvjetnice, a za vrijeme njegova trajanja promet je bio u potpunosti zatvoren od 19.25 do 22.31 sati, nakon čega se do 22.50 sati odvijao naizmjenično jednim prometnim trakom.

