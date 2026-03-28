Privremeno je Zagrebačka ulica zatvorena za sav promet, a obilazak je kroz Kolodvorsku ulicu
ZABIO SE U STUP
Teška nesreća kod Siska: Autom udario banderu, više ozlijeđenih
Više je ozlijeđenih osoba u prometnoj nesreći u Lekeniku kod Siska oko 17.30 sati. U nesreći je sudjelovao jedan auto, koji je sletio s ceste i zabio se u rasvjetni stup. Ozljeđene su prevezli u bolnicu, gdje će utvrditi stupanj ozljeda, potvrdili su nam iz PU sisačko-moslavačke.
U tijeku je očevid, a po dovršetku će biti pozanto više informacija.
Kako piše Sisak.info, privremeno je Zagrebačka ulica zatvorena za sav promet, a obilazak je kroz Kolodvorsku ulicu.
