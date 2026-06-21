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OPASNO PRETJECANJE

Detalji užasa kod Pule: Obilazio kamion i zabio se u automobil, žena (62) preminula u bolnici

Piše Ivan Hruškovec,
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Detalji užasa kod Pule: Obilazio kamion i zabio se u automobil, žena (62) preminula u bolnici
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dvojica muškaraca u nesreći su teže ozlijeđena. Nakon otpuštanja 46-godišnjeg vozača iz bolnice, policijski službenici će nad njim provesti kriminalističko istraživanje

U teškoj nesreći, do koje je došlo u subotu oko 11.40 na cesti između Loborike i Marčane, poginula je jedna žena, a još je dvoje ljudi ozlijeđeno. Vozač (46) auta pulskih tablica, kretao se iz smjera Loborike prema Marčani te je u zavoju, gdje preglednost ceste nije dovoljna, započeo nepropisno pretjecati teretno vozilo.

Time je ugrozio sigurnost prometa, a nije vodio ni računa o tome da traka, kojom je namjeravao pretjecati, nije bila slobodna tako da je udario u automobil, pulske registracijske oznake, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 66-godišnjak, navodi policija.

U nesreći su oba vozača i 62-godišnja putnica iz drugog vozila prevezeni u pulsku bolnicu, gdje je ženska osoba preminula. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva, nad njenim tijelom obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Dvojica muškaraca u nesreći su teže ozlijeđena. Nakon otpuštanja 46-godišnjeg vozača iz bolnice, policijski službenici će nad njim provesti kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
 

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